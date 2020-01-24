The LOHAS康城首階段營業 港鐵送20元現金券

大型超市設26主題區 提供「廚師發辦」服務

資料顯示，The LOHAS康城首階段營業的商戶，包括佔地約2萬方呎的大型超市（FRESH）、4間食肆（大家樂、山一和食屋、必勝客和譽居）、醫務中心及牙醫診所、家品店（日本城、優品360等）等。

值得一提的是，商場內佔地約2萬方呎的大型超市FRESH，設有26個特色主題區域，提供本地及環球食材，以及香港製造創意品牌，方便居民選購各類食材，最特別為提供即場海鮮加工服務，並首創超市版Omakase（廚師發辦）等，為顧客帶來更多餐飲選擇和新體驗。

暫時有13舖營業 包括4間食肆

The LOHAS康城位處港鐵康城站上蓋，總樓面面積約48萬方呎，首階段率先投入服務的商戶，佔商場總樓面約15%。另即日起，在商場消費的顧客，可透過MTR Mobile，參加MTR分獎賞計劃，首次儲分可免費獲得港鐵商場20元現金禮券。港鐵日前表示，會盡快公布第二階段的開幕時間，預計第二階段的規模較第一階段龐大，屆時將有更多食肆、零售商舖，以及部分娛樂設施，目標是今年底前全面開幕。據了解，目前「The LOHAS康城」出租率約70%。