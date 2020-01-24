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康城商場開幕 將軍澳本月205二手成交 疫情紓緩 業界料全月達300宗超上月兩成

【明報專訊】港鐵（0066）將軍澳日出康城旗艦商場「The LOHAS康城」，昨日首階段開幕，吸引大量市民「朝聖」之際，加上新冠疫情近日稍見紓緩，將軍澳區二手成交亦受帶動。綜合代理資訊，將軍澳8月迄今私宅及公營房屋（自由市場及綠表市場），合共錄逾205宗成交，佔上月全月約249宗逾八成。業界估計，將軍澳本月全月二手總成交有機會高見300宗、超上月兩成。

明報記者 張允亭

將軍澳區今年按月二手成交量均維持在200宗或以上水平，尤以疫情回穩的5月，一度錄逾360宗，為今年暫時按月新高，代理料本月全月二手總成交可見300宗。

據利嘉閣統計，毗鄰港鐵調景嶺站的維景灣畔，本月暫錄約22宗成交、平均實呎1.69萬元，暫屬本月區內交投最活躍屋苑，甚至比區內大型屋苑新都城全部3期合共錄約19宗二手成交，多出15%。

維景灣畔本月錄22宗成交最旺

事實上，維景灣畔過去兩日連錄5宗成交；利嘉閣分行經理黃金欽指，屋苑新錄11座中低層D室易手，實用533方呎2房間隔，原業主由叫價850萬元減至840萬元沽出，實呎15760元，減價10萬元或1%；原業主2010年以383萬元購入，帳面賺457萬元或1.2倍。

至於新盤林立的日出康城，成交表現亦標青，本月暫錄共37宗二手交投，當中屬日出康城2期的領都、領峯及領凱錄約16宗成交，交投量冠絕日出康城。

此外，日出康城3期緻藍天，本月暫錄3宗二手成交，平均實呎13494元，較上月的12819元升約5%。

中原高級分區營業董事伍錦基指，緻藍天新錄1座中層左翼B室易手，實用1146方呎、屬3房連工人房間隔，原業主去年9月以1850萬元放盤，新近以1528萬元成交，實呎13333元，減幅322萬元或17%，較兩個月前同類戶型價位升逾3%；原業主2015年初以1449萬元一手購入，帳面賺79萬元或5.5%。

緻藍天三房呎售1.33萬 兩個月賣貴3%

另日出康城租務交投亦加快。香港置業助理分區董事劉浩勤指，日出康城8月至今暫錄逾百宗租務成交，已超越上月全月約91宗，其中日出康城5期新入伙盤MALIBU佔65宗，即佔整體租務成交逾六成。

MALIBU本月租務成交65宗

MALIBU本月的單位月租成交價介乎1.38萬元至3.8萬元、實呎租金28至41元，其中3A座中低層B室，實用592方呎2房連儲物室間隔，新近以1.8萬元租出，實呎租金30元；按業主2018年4月以834萬元購入價計，租金回報約2.5厘。

相關字詞﹕緻藍天 維景灣畔 日出康城 The LOHAS康城

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