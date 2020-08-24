李志成：疫情礙經濟 減辣助紓困

本港7月疫情爆發第三波，各行各業皆受影響，根據統計處數據，最新失業率微跌0.1個百分點至6.1%，中止9連升，不過數據滯後，未反映第三波疫情影響，有分析指下期失業率有機會回升。細看今期失業率，高失業率行業集中於零售、住宿及膳食服務等消費相關行業，金融、保險、地產、專業及商用服務等較高收入行業失業率仍屬較低水平，不過仍需留意在疫情下，金融等行業失業率會否惡化，影響樓市承接。

政府宜制定減辣時間表

二人限聚令下，睇樓活動受影響，業主擴闊議價空間吸客，部分地區屋苑錄低市價成交，樓價料見調整，在這情况下，以較高成數按揭、或在樓價高位入市的業主容易成為負資產高危人士，相信第三季負資產住宅按揭貸款宗數亦將會掉頭回升。觀乎不少海外地區，如新加坡早前因應疫情影響，推減樓市紓困措施，建議港府加快研究放寬住宅按揭，制定減辣時間表，避免經濟進一步惡化。

香港置業行政總裁

[李志成]