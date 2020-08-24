李志成：疫情礙經濟 減辣助紓困

【明報專訊】日前金管局宣布放寬非住宅物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，將非住宅物業按揭貸款的適用按揭成數上限上調10個百分點，由四成上調至五成。是次放寬按揭屬輕微「減辣」，相信對市場未必有很大刺激作用，鑑於目前疫情風險難以評估，香港經濟逐漸轉弱，樓市交投下滑，樓價出現下調壓力，建議政府研究進一步放寬住宅按揭可能性，助市民上車換樓，避免樓市崩壞，令負資產加劇打擊整體經濟。 事實上，近10年政府推出一系列樓控措施，按揭成數及辣稅愈收愈緊，不少置業方案早已不及時宜，窒礙樓市成交。
本港7月疫情爆發第三波，各行各業皆受影響，根據統計處數據，最新失業率微跌0.1個百分點至6.1%，中止9連升，不過數據滯後，未反映第三波疫情影響，有分析指下期失業率有機會回升。細看今期失業率，高失業率行業集中於零售、住宿及膳食服務等消費相關行業，金融、保險、地產、專業及商用服務等較高收入行業失業率仍屬較低水平，不過仍需留意在疫情下，金融等行業失業率會否惡化，影響樓市承接。
政府宜制定減辣時間表
二人限聚令下，睇樓活動受影響，業主擴闊議價空間吸客，部分地區屋苑錄低市價成交，樓價料見調整，在這情况下，以較高成數按揭、或在樓價高位入市的業主容易成為負資產高危人士，相信第三季負資產住宅按揭貸款宗數亦將會掉頭回升。觀乎不少海外地區，如新加坡早前因應疫情影響，推減樓市紓困措施，建議港府加快研究放寬住宅按揭，制定減辣時間表，避免經濟進一步惡化。