布少明：「減辣」加速重振經濟

眾所周知，除了金融業外，「地產業」亦是本港經濟最重要支柱之一，而「辣招」影響物業流通，如果政府現在適時「減辣」，一方面可增加二手供應，重新激活樓市，打通換樓鏈，助港人適當配置資產，令有需要資金流轉的市民可按需要套現，不用被辣招「綁死」；另一方面「救樓市」相等於間接「振經濟」。

在各國「放水」救市下，本港已重新步入「零息時代」，部分辣招已顯得不合時宜，例如「壓測」等。筆者建議，政府考慮「撤辣」可從以下層面着手。第一，放寬供款比率，全面取消3厘壓測基準；第二，寬免首次置業人士印花稅；第三，放寬住宅物業按揭成數至樓價2000萬或以下，以免二手供應出現「斷層」。

建議可局部撤辣「試水溫」

第四，取消額外印花稅(SSD)，並將雙倍印花稅(DSD)稅率下調至推出「加強版」前，為市民換樓開方便之門。倘若政府憂慮，全面「撤辣」會令樓市炒風復燃，何不考慮局部「撤辣」，即先撤走小部分辣招，試試市場「水溫」？

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]