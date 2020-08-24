廖偉強：任何資源都不能平均分配

現時低息環境之下，住宅的收租回報率維持約2.5厘左右，仍略高於將現金存放在銀行收息，而過去高息的時期，收租回報率曾高達10厘，是十分可觀。較有實力的投資者則喜歡投資工商舖物業，因為在經濟環境良好時，該類產品的價值升幅可以非常驚人，在十年間能夠升值超過10倍之多。

酒店及地皮會是資深投資者和發展商的投資市場，普通投資者難以涉足；相反，車位金額較細容易入場，適合希望刀仔鋸大樹的投資者，而且香港的車位供應嚴重不足，因此屬於受歡迎的投資產品。例如早年有一名資深投資者在車位市場大展拳腳，獲得「車位天后」的美譽，現已成為物業市場的重磅投資者。

待疫情消退 做好復蘇準備

如果人們想得到更好的資源，需要透過努力及競爭才可以獲取，縱使有國家或政府希望將資源平均分配及照顧每一個市民，結果都是徒勞無功；因為世界上任何資源都難以做到平均分配，所以要成功，除依靠努力之外，也要講求懂得把握機會。正如現時香港爆發第三波疫情時，有人會覺得前景悲觀，但能夠以正面樂觀的心態面對，做好復蘇準備，當疫情稍為緩和，市民消費力將會再度爆發，中港交流重啟有利經濟上升，到時候商機再現，一切都會變得更美好。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]