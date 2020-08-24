陳永傑：疫苗搶閘 金價跌樓價穩

疫情今年打擊全球經濟，許多國家都要採取貨幣量化寬鬆來打救經濟。量寬就是印鈔買債，造成投資市場資金氾濫，湧向實物資產的金市以求保本增值。由今年3月至8月上旬，金價曾狂升42%。同時世界各國大力研發新型肺炎疫苗，以解燃眉之急。俄羅斯總統普京在8月11日透露，俄羅斯是首個新型肺炎疫苗註冊的國家，他其中一名女兒已接種。同日，美國總統特朗普宣布，華府已經向生物科技公司Moderna訂購1億劑研發中的新型肺炎疫苗。

港樓價今年微升2%

上述消息令市場憧憬疫情有望解困，黃金避險作用大降，紐約期金失守每盎司2000美元，以1946.3美元收市，大跌93.4美元，成為7年來最大單日跌幅，翌日亞洲時段更跌穿1900美元。美股道指亦由急升363點倒跌104點收市。

筆者對於金價暴跌不感到奇怪，因為升得高自然跌得重，是正常調整定律。當然住屋等物業也同是實物資產，但以中原城市領先指數計算，本港樓價年初至今僅微升2%，沒有狂升自然不會有暴跌。疫苗的來臨只會加快全球經濟復元，利全民就業及收入，反而對沒有升過樓市有更大支持。而且住屋實際功能比黃金更多，料樓價大致企穩，或坐和望贏。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]