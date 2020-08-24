湯文亮：私人司機多寡 看香港重要性

還有一個原因大家可能不知道，就是比較後生的人都轉做私人司機，不但收入較好，而且穩定，工作的壓力不大，大大話話都有兩三萬人，所以，大家見到的的士司機都是上了年紀。很多人不明白，點解香港需要咁多私人司機。

香港有兩三萬私人司機

老實說，當然不是香港人需要，如果只准香港人聘用私人司機，我相信5000個已經足夠，事實上，大多數聘用私人司機的是內地人，或者是內地公司，這個情况只會在香港發生，北京、上海、廣州等大城市，講私人司機的數目根本無法與香港比較。從私人司機的數目來看，的確有不少內地人在香港居住，由此可見香港的重要性，香港人不要妄自菲薄。

需求來自居港內地人

很多人不相信私人司機收入高過的士司機，以我們公司為例，司機月薪是兩萬多元，加班費每日由600至1000元不等，司機每月收入有2.8萬至3萬元，我相信這個收入的士司機一定做唔到，所以，打算做司機的人都會捨棄做的士司機。大家以為私人司機的數目應該過剩，其實不是，私人司機失業率不但是各行業中最低，而且吸納量仍然存在。所以，當我們睇香港前景，不一定要睇什麼大數據，看看私人司機數目及收入就可以了解到現實情况。如果香港不重要，又怎會有那麼多內地人到香港定居，或者起碼是其中一個居所。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]