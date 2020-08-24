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王弼：長建資產貨如輪轉具優勢

【明報專訊】上周獲《明報》財經邀請出席Webinar收費講座，知道多數參加者不會對王弼的長線投資建議收貨，例如投資組合一定要有某個比例的黃金、債券、公用股等建議。這些部署一來需要花很多時間來實踐，二來需要高度紀律，多數人只要求快餐，即叫即食，既明白市場需求，所以在Webinar舉行當日早上預告有短炒貼士，不知是否巧合，一個上午，參加者人數竟然增加了25%！

最終，王弼透露了一個發現，就是標普500期貨指數（ES）在過去13個交易日，如果在亞洲時段揸貨，美股收市2小時前平倉，有9日是賺錢，4日平手，Webinar當日是第14個交易日，如果聽完後跟着操作，估計每合約最少賺20點，1點50美元，利潤1000美元，是講座的費用19倍，算是有所交代。至於上周五第15個交易日是平手，文章出街第16個交易日的表現又會如何呢？我的建議是，如果亞洲股市出現比較大回調，拖累ES，但ES跌幅只有恒指跌幅的一半，應是建立倉位的好時機。

想有穩定股息 公用股勝銀行股

說開長線部署，上述提過的公用股，在零息環境，理應是投資組合內不可缺少。許多人對匯控（0005）抱有幻想，打算長揸收息，現在股價下跌之餘，連派息也因監管機構干預而要暫停，其實數年前開始，我已經見到銀行業的風光不再，派息能力存疑，如果真的想有穩定股息收入，公用股會比銀行股有優勢，本欄推介過的長江基建（1038），正是其一選擇。一些讀者會問，本欄在疫情前於50元樓上入貨，現在潛水怎辦？既然是收息股，有穩定派息，我就視為類似債券的投資，不會因為股價暫時潛水便貿然沽貨，目前的弱勢，一來是早前英鎊弱勢，不過近來英鎊強勁反彈，股價遲早反映。另外，是英國監管機構要求公用事業的准許回報，亦對長建構成壓力，不過在零息環境下，長建的利息成本亦會降低，投資者亦願付較高溢價來獲得較以往低的利息回報，所以長期而言，我不太擔心公用股的股價像匯控一樣不斷尋底，因為公用股沒有像銀行一樣獲中央銀行直接支持，逼其不派息得可能性微。

公用股中，長建亦有一個特點，是中電（0002）或港燈（2638）沒有的，就是管理層活躍收購或沽售資產，可謂秉承長和系貨如輪轉的傳統。

最近，長建又有動作，沽售葡萄牙風力發電場Iberwind，理由是當地政府按計劃開放市場，遊戲規則既改，長建沽貨另覓投資，目前市道低迷，應該不難撿到廉宜貨。

長和系利潤主導商業決定 小股東有保障

長建是一間有「做刁」能力和往績的公用股，參考長和系做刁往績，賣橙賺千億當然是經典，近年逾400億元天價賣75%中環中心，早前沽售成都項目，如今賣葡萄牙風力場，可見哪裏利潤夠多，埋單計數，管理層就沽貨，絕對理性，實際行動未如坊間所說的撤資或針對某個市場。

長和系一向是利潤主導其商業決定，不分國界，50億元投資香港安達臣道地皮又是一例。管理層看錢作決定，我們做小股東的股息才有保障呀！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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