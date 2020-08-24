張佩儀：退休時按需要處理強積金戶口

可根據自己的投資能力，挑選合適的處理方法。精於投資者，可一次提清並親自管理。若對投資毫無認識，可保留帳戶，投資低風險的保本產品，每年回報或不過2厘，低過銀行儲蓄存款。另一選擇是，一次提取，購買債券或年金產品，每年可望有5厘的穩定回報。

退休後最重要是繼續投資

若略懂投資，則可考慮將強積金存放於保留帳戶內，投資中度風險產品如50%債券、50%股票的人生階段基金。好處是保留帳戶的強積金可隨時提取，買賣、轉換基金不另收費，以及有專人管理。無論選擇哪一種方案，最重要是繼續投資，透過複息效應增加退休金。

如非即時需要資金應急，宜先將積存的款項存放於保留帳戶內；或將資金轉到投資戶口，並投資風險較低，但回報可跑贏通脹的產品，如單位信託或債券基金。將資金存放於保留帳戶，好處是簡單方便，毋須自行管理或轉移資產，適合不善投資者。

至於將資金轉到投資戶口繼續運作，勝在可揀選任何投資產品，毋須受強積金產品範疇所限，較適合資深投資者。

退休人士可考慮利用保留帳戶作為一個「每月提款機」，定期於戶口內提取一定金額用作購買年金、醫療等保障，或作日常開支補貼，這樣逐步提取款項，一則有餘額可留待不時之需，二則餘款可留在戶口內繼續滾存積利，風險相對較低。

[張佩儀 財女手記]