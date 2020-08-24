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何國良：巿帳率偏低 銀行績後或有入巿機會

【明報專訊】這個8月不好過，雖然前周市場偶有驚喜，但不到一周，又打回原形。似乎8月只可以在上下游走，月初預見8月市場大體方向欠奉的格局可能不幸言中。而在亞太區內，其他市場在8月亦碰到各自因素而從高位回落。韓國市場算是區內從低位反彈不錯的一個市場，8月份初期仍能保持強勢，但疫情在首都區出現了較大規模的擴散時，市場擔心政府在無選擇餘地下要重新採取更嚴厲的防疫措施，影響正在復蘇的經濟活動。而且，在美國進一步限制華為採購的決定出來後，亦在市場掀起了一陣對科技股的疑慮，這亦同時影響了韓國市場和台灣市場，因為他們都是區內科技股（特別是硬件科技股）佔比高的市場。

台灣市場今年創出了歷史新高，有賴他們的科技公司，在今次科技行業產業鏈因美國採取的措施而重新洗牌，獲得更多以往沒有拿下來的訂單，成功擴大市場份額，令台灣公司成為新一輪科技角力中受惠的一群。但在這新措施的影響下，台灣市場開始擔心，中國大陸在5G建設方面，會否出現了實際的影響，如果是事實的話，他們未來訂單的動力就可能不似預期，因此，台灣市場在周中出現了較大的調整。

台企受惠科技角力 市場憂大陸訂單動力減

除了疫情因素外，大家要多加注意未來一段時間，愈來愈頻繁出現的地緣政治因素，它對市場基本面的影響可能只是短暫，但由於市場處於低位反彈已不少的狀態，市場對這些事件的反應幅度就可能較平時大，而且亦急。因此，大家在市場操作的難度就要比前兩個月艱難得多。

未來兩周，將會有不少指數權重的上市公司發表中期業績。筆者一般認為，近期業績是給予投資者一個機會，從公司最新的營運數據中，引證是否符合自己對公司長期基本面的看法，好讓自己審視應否改變投資策略。因此，中期業績報告的參考價值一般較全年業績為低。但由於今年疫情的影響，上半年對全球和中國經濟造成史無前例的影響，因此，今次的半年報就多了一層更深的意義。在本周的業績公布中，不少銀行會公布他們的成績單。

就如早兩周的討論，由於市場已經更早代入疫情的預期，再加上監管機構的風險提示，有分析師認為，銀行的半年盈利有機會出現8%至12%的倒退，對股價可能出現一些壓力。但分析師認為，我們不應單看報表上的純利，更應着墨於撥備前的盈利上。因為今次銀行所採取的撥備態度，有機會在指導下，採取更保守的做法，為日後可能出現的經濟波動更早做準備。

分析師相信，除去撥備因素的撥備前盈利，其實有機會在這半年度增加5%至10%。因此，如果市場有機會在業績公布後作出過敏反應的話，銀行股就有可能出現一個好的買入窗口。而且，筆者一直認為，中國經濟有望較其他經濟體更早走出疫情。因此，如果未來經濟形勢有較預期好的表現，之前因保守估計而預備的撥備就可以成為後期業績的一個新動力。在現時行業平均0.7倍市帳率，相對股本回報率12%來說，風險相對預期回報偏低，不失為一項划算的投資項目！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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