周顯：大商場業主經營就不艱難？

首先，大型商場業主非常顧全商場的形象，它們很嚴格地要求，旗下商舖要幾點開門，幾點關門，店內的裝修、擺設，甚至是服務，要如何如何，以免損壞商場形象。老實說，租客撤離，丟空了店面，對商場的形象損失極大，這根本不可能發生。

除非它能夠馬上找到一個形象品位相同的客戶，才會把現有客戶逐走，但以今時今日的市况，這又怎可能呢？

至於業主，這不是有一個舖位或幾多個舖位的問題，而是他有沒有按揭，如有，按揭成數有幾高的問題。一些舖王的狀况，由於槓桿率高，比起那些只有一個舖位但已供甩了的小業主，前者的財政糟糕得多。

現時大型商場業主通常有很低的槓桿率，然而，愈是高檔商場，回報率愈低，更加要付出非常高的管理成本，就是不開店也要支付。還有一點，很多大型商場的重要收入來自商戶的營業額分帳，把這些支出都扣除出來，連同欠租，我很懷疑現時大型商場究竟有沒有正數收入。

沒有調查就沒有發言權，我很懷疑林鄭月娥在發表意見之前，究竟有沒有研究過真正的情况。

[周顯 投資二三事]