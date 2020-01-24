摩根大通亞洲：新藥加速研發 信達生物Call23638

【明報專訊】信達生物（1801）近日有利好消息，集團宣布與禮來制藥就抗肺癌治療藥物「達伯舒」擴大戰略合作。禮來將於中國以外地區如北美、歐洲等獨家推售「達伯舒」，信達生物將獲得2億美元首付款及最多8.25億美元的開發及銷售里程碑款項。有券商報告指出，信達生物與禮來合作拓展全球市場，令「達伯舒」的潛在價值能見到更加高。信達生物獲得2億美元首付款項將可用於研發投資，有利加快新藥發展。股價走勢上，信達生物於消息公布後3日累升逾10%，並收復50天線。如投資者看好後市有望挑戰7月高位約61元水平的話，可考慮以信藥生物認購證作小注跟進。在條款選擇上，目前市場上信達Call輪選擇不算多，僅得9隻，個別Call輪街貨量高達80%至90%水平，投資者應小心選擇，因高街貨輪證的價格或有偏離理論價格風險。如看好的話可參考信藥購23638，行使價58.93元，實際槓桿約2.7倍，街貨量暫約20%。