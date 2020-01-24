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投資策略

摩根大通亞洲：新藥加速研發 信達生物Call23638

【明報專訊】信達生物（1801）近日有利好消息，集團宣布與禮來制藥就抗肺癌治療藥物「達伯舒」擴大戰略合作。禮來將於中國以外地區如北美、歐洲等獨家推售「達伯舒」，信達生物將獲得2億美元首付款及最多8.25億美元的開發及銷售里程碑款項。有券商報告指出，信達生物與禮來合作拓展全球市場，令「達伯舒」的潛在價值能見到更加高。信達生物獲得2億美元首付款項將可用於研發投資，有利加快新藥發展。股價走勢上，信達生物於消息公布後3日累升逾10%，並收復50天線。如投資者看好後市有望挑戰7月高位約61元水平的話，可考慮以信藥生物認購證作小注跟進。在條款選擇上，目前市場上信達Call輪選擇不算多，僅得9隻，個別Call輪街貨量高達80%至90%水平，投資者應小心選擇，因高街貨輪證的價格或有偏離理論價格風險。如看好的話可參考信藥購23638，行使價58.93元，實際槓桿約2.7倍，街貨量暫約20%。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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