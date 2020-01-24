瑞銀亞洲：本港疫情稍緩 新地Call 24120

【明報專訊】自從本港爆發第三波疫情後，政府再次收緊社交措施，直至近日每日確診數字終見連續回落至低雙位數字，社會正憧憬收緊了的社交措施有望續步放鬆。1個多月疫情爆發時，本地股份再度捱沽，多隻地產、商場股跌至近月低位，但其後已逐步回穩。以新地（0016）為例，股價7月底低見90.5元，力守於5月份的年內低位之上，近日更重上50天線約98元之上企穩，若短期政府有機會放鬆社交政策的話，觀乎近日濠賭股的表現，本地地產亦值得短線憧憬一下，因為股價已處於相對低位，萬一巿况向下的止蝕位亦較容易控制。如投資者看好新地，可留意新鴻基地產認購24120，行使價113.88元，2020年12月到期，有效槓桿約10倍。另外，早前領展（0823）的業績優於預期，主要因為其民生比重較大的業務，但近日已經企穩，如投資者看好領展，可留意領展房產基金認購13115，行使價67.23元，2020年12月到期，有效槓桿約10倍。