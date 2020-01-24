何啟聰：股價再創新高 京東購17145

【明報專訊】港股終結兩連跌，恒指周五止跌回穩，高開逾200點後，已經重上兩萬五關口，之後升幅曾擴大至逾380點，但逼近25200點遇阻力，收市升逾320點。港股反彈，兩萬五關口僅失守一日，便再度收復。向上有待挑戰25500點關口，支持參考24500點水平。業績勝預期的阿里巴巴（9988），周五窄幅整固，高位曾升逾1%至258.6元，突破一個月高位，但收市微跌不足1%，全日保持在250元以上。業績理想的京東（9618），周五升勢持續，高位曾再升約4%，創出291元的歷史新高，收市升近3%，連升4個交易日。向上觀望挑戰300元關口的機會，支持參考270元水平。觀望再破頂，看好可考慮京東認購證17145，行使價325.88元，2021年1月到期，實際槓桿約5.3倍。相反看淡可留意京東認沽證24751，行使價245.88元，2021年2月到期，屬新上市產品。（本結構性產品並無抵押品）
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