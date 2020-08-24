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劉思明：日清食品漸見承接

【明報專訊】港股上周先升後回，周末前反彈，全周只是偏軟；不過，行業或個股表現不一，受疫情打擊的航運、濠賭股表現強勢，部分科網、服飾、餐飲、家品等消費股繼續強勢向上；與此同時，有不少曾經熱炒的科網、物管、醫藥、包裝食品、建材、工程機械股等調整持續，市場可謂混亂一片。

行業或個股參差，其一原因是業績期令市場掌握更多資訊，重新審視企業應對逆境能力，業務復蘇情况及前景，繼而重新部署，而換馬造成有些行業獲得重估，又或炒過龍的出現沽售調整，同一行業的股份也可以表現不一。雖然在洗牌過程中脫穎而出的股份值得尊重，但在蜂擁中追逐，將承擔得起風浪。

恒指上周初升上25588點回落，周四跌至24621點反彈，全周收報25113點，全周跌69點或0.27%；國指跌0.53%。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.06%、升0.68%，表現偏軟為主。大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率62比38，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔一成；上周一及周五有六七成股份上升，周二升跌參半但升逾三成佔兩成半，周四五有七八成股份下跌，上周每日跌逾3%佔約一成，大市表現陰晴不定，較明確是整體沽壓不大。

上周個別行業表現強勁，本報數據庫追蹤的30個行業，航運物流上周升逾3%，博彩及消閒、金屬及礦石、軟件服務、中資電力升逾2%。相反，燃氣供應跌逾3%，本地金融、農業及水務、內房及物管等跌逾1%。

8月恒指升破7月高位機會不大

值得留意，恒指6月、7月均升穿對上一個月最高位（收市計），7月高見26339點，較6月最高位25057點高出5.12%；8月份餘下一周，相信要升破7月高位機會不大。不過，不少行業表現突出，在8月（至上周五）已升破7月最高位。把本報數據庫追蹤的30個行業組成指數（按每日收市及等值權重計算），家品及零售8月份高位高出7月高位接近一成，其次教育、環保及新能源高出約7%，電訊、農業及水務、航運物流、博彩及消閒高出5%、6%。

藍籌家品股創科（0669），繼7月高出6月逾一成後，上周五再創新高，高出7月高位逾一成；JS環球生活（1691）、TCL電子（1070）、海信家電（0921）、敏華（1999）都在8月高出7月兩三成。然而，JS高位急回，由8月高位至上周五跌逾一成。教育、新能源、農業亦然，中教（0839）、新高教（2001）升破7月高位、高出逾一成，惟高位受壓，上周五較高位回吐大約半成；龍源（0916）、福萊特玻璃（6865）、中糧肉食（1610）等更甚，較8月高位回落近一成半。

日清入市低收20天線止蝕

不過，博彩消閒（包括餐飲）、航運物流、電訊則強勢持續，銀娛（0027）、澳博（0880）、海底撈（6862）、九毛九（9922）上周五以最高位收市；物流地產平台的ESR（1821）、聯通（0762）高位微輕回吐。

由此可見，強勢股可以如入無人之境愈升愈有，惟一旦掉頭，調整也可動輒回落一成半成，入市可伺機吸納。日清食品（1475）業績後先升後回，跌至20天線逐漸見承接，入市可設低收20天線止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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