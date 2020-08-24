經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：四環開啟增長模式 可小注投機

【明報專訊】恒指上周四急跌，周五反彈，納指持續創新高，港股科技股指數跟隨，京東（9618）、美團（3690）續創新高，依然是科技股中的強勢核心股。騰訊（0700）在微信被宣布制裁後股價偏弱，但在跌市中卻穩守500元關口，上周五反彈2%，阿里（9988）業績勝預期，美股股價偏軟，港股這邊則先跌後升。此外，金蝶（0268）配股也穩守配股價，整體上，科技股仍是偏強，大勢向上。

上周美股期權結算，科技股升勢凌厲，納指銳不可當，蘋果、特斯拉的升勢令人想起1999、2000年科網泡沫時的瘋狂。兩者都是拆細概念，而蘋果預期快將發布新iPhone，都有特定的上升原因。但要留意，無論是標普500指數還是納指，都由愈來愈少數的股份帶動。雖然格局一直都是如此，但強勢科技股累積升幅極為驚人，要開始有利好兌現而遭拋售的準備。

另一條主線是內需消費股。餐飲股海底撈（6862）和九毛九（9922）股價反覆向上， 頤海（1579）上周五亦升4%。啤酒股轉強，青島啤（0168）升5%重回70元之上，食品股周黑鴨（1458）升4%，更一度高見8.2元的歷史新高。粵澳兩地牌汽車恢復通行，板塊升幅達4%至5%。

收租股低位有支持 太地走勢好

本港甲級商廈空置率持續上升，但7月租金跌幅見放緩，整體甲級寫字樓租金按月下跌0.9個百分點，跌幅為2020年2月以來首次少於1%。中環寫字樓租金按月回落0.7個百分點，跌幅為各區最少。

中環是甲廈龍頭區，又最受港區國安法、中美脫鈎影響，若先跌的先回穩，全球整體商廈租賃後市就未必太差。重點是，很多利淡因素都為市場所知，而以地產收租股的估值來看，市場是預期租金會在未來數年大跌30%至50%，筆者覺得是太悲觀的想法，而市場也初步釋出回穩信號。這不是說地產收租股可以V形反彈，但至少可以在低位找到支持、尋找區間炒上落。退一步看，若股價進一步下跌風險不大，則高達5厘至7厘的股息率，其實是吸引的。本地地產股普遍升逾1%，當中同時受惠甲廈租金跌幅放緩和內地消費回升的太古地產（1972）漲1.9%，走勢相當好。

四環次季築底後持續上升

四環醫藥（0460）近年長跌長有，由2015年停牌前的高位6元以上，到今年第二季低見0.58元，跌幅超過90%。四環是當年的醫藥明星股，主攻心血管藥物，但早年被指向分銷商賄賂、審計拒絕在年報簽名，遭港交所勒令停牌。復牌後股價暴跌，管理層宣布回購計劃，配合2017年的牛市，股價由不足2元回升至3.5元水平。但始終缺乏基本因素支持，兩票制下更着重藥物效果，股價又進入漫長跌浪。

集團第二季股價成功築底後持續上升，至今累升逾50%。一方面，大股東斥資增持，同時集團旗下的新銳醫藥引入兩名新投資者，據報道，新銳於輸液行業中屬於龍頭，技術領先同業達3年，而該產品已在海外普及，國內滲透率僅20%，有巨大成長空間，有炒作概念。上周五中午推介時報0.93元，午後發布治療急性缺血性腦卒藥品臨牀研究成果理想，股價最高抽升至1.06元。由低位回升後，四環每次大升獲成交配合，短線多有回吐後才再升。

一方面，幾年下來，要沽的都已沽清，集團又重新研發新藥、引進投資者，已開啟了增長模式。能否成功有很大變數，但假如能重生，則現時只屬初期，可小注投機買入。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

科指熱炒 3發行商搶推ETF 南方恒生華夏爭頭啖湯 業界冀加推期貨
科指熱炒 3發行商搶推ETF 南方恒生華夏爭頭啖湯 業界冀加推期貨
涵蓋30成分股 投資者宜留意波幅
涵蓋30成分股 投資者宜留意波幅
中國小微企壞帳率2.99%逼警戒線
中國小微企壞帳率2.99%逼警戒線
壽險新業務價值跌25% 太保少賺12%
壽險新業務價值跌25% 太保少賺12%
晶片供應陷斷層 華為傳暫停開發新手機
晶片供應陷斷層 華為傳暫停開發新手機
豐盛黃國英：增持金蝶 揸騰訊阿里 減持中海物業
豐盛黃國英：增持金蝶 揸騰訊阿里 減持中海物業
增持微創醫療 短炒下周入摩
增持微創醫療 短炒下周入摩
重新留意本地股 看好港交所創科新意網粵海
重新留意本地股 看好港交所創科新意網粵海
安捷劉君樂：中資醫療股表現分化 業績關鍵
安捷劉君樂：中資醫療股表現分化 業績關鍵
「水中茅台」農夫山泉需求勁 中長線看俏可抽
「水中茅台」農夫山泉需求勁 中長線看俏可抽
水源地水質頻惹爭議
水源地水質頻惹爭議
專家點評．東驥龐寶林：龍頭消費股合中長線
專家點評．東驥龐寶林：龍頭消費股合中長線
專家點評．光大新鴻基溫傑：首掛表現受惠市場氣氛
專家點評．光大新鴻基溫傑：首掛表現受惠市場氣氛
阿布泰年開8分店 生意增四成 老闆林景楠：擁抱香港變化 增香港製貨品
阿布泰年開8分店 生意增四成 老闆林景楠：擁抱香港變化 增香港製貨品
「黃店」曾響應罷市 「商人亦有社會責任」
「黃店」曾響應罷市 「商人亦有社會責任」
基石年底申新藥 與大廠爭肺癌藥市場
基石年底申新藥 與大廠爭肺癌藥市場
羅兵咸︰冀予私募基金經理稅務優惠
羅兵咸︰冀予私募基金經理稅務優惠
恒生推新延期年金 主打全保證回報
恒生推新延期年金 主打全保證回報
中石化煉化上半年純利增5.1%
中石化煉化上半年純利增5.1%
正榮地產核心純利增8.3% 不派中期息
正榮地產核心純利增8.3% 不派中期息
終端機追蹤新冠傳播鏈 疑似接觸者拍卡即示警
終端機追蹤新冠傳播鏈 疑似接觸者拍卡即示警
毋須卡主個人資料 保私隱勝內地健康碼
毋須卡主個人資料 保私隱勝內地健康碼
張兆聰：新創建重整業務 持股要耐性
張兆聰：新創建重整業務 持股要耐性
余淑穎：7年儲120萬市區上車
余淑穎：7年儲120萬市區上車
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：中期業績勝預期 銀娛購12465
金子：中期業績勝預期 銀娛購12465
蔡金強：內循環：做最壞打算 盡最大努力
蔡金強：內循環：做最壞打算 盡最大努力
潘啓才：海爾私有化利轉型唧高估值
潘啓才：海爾私有化利轉型唧高估值
陳大為：美國銀行潛在問題
陳大為：美國銀行潛在問題
謝偉銓：工商物業需求跌 減辣力度恐不足
謝偉銓：工商物業需求跌 減辣力度恐不足
何民傑：拆牆鬆綁 重啟經濟
何民傑：拆牆鬆綁 重啟經濟
謝紹榮：掛鈎或脫鈎 千期咪亂噏
謝紹榮：掛鈎或脫鈎 千期咪亂噏
沈永年：深圳掃樓兵團殺入中山珠海
沈永年：深圳掃樓兵團殺入中山珠海
陸振球：煙草股高息少受疫情影響
陸振球：煙草股高息少受疫情影響
陸振球：投資致勝須摒棄舊思維
陸振球：投資致勝須摒棄舊思維
林少陽：美團有望獲上調盈測
林少陽：美團有望獲上調盈測
技術取勝：恒隆地產處50天線之上
技術取勝：恒隆地產處50天線之上
李聲揚：蘋果2萬億美元市值的啟示
李聲揚：蘋果2萬億美元市值的啟示
潘迪藍：拜登倘當選總統 汽車建造清潔能源受惠
潘迪藍：拜登倘當選總統 汽車建造清潔能源受惠
蘇沛豐：利郎復蘇在望 短期目標5.3元
蘇沛豐：利郎復蘇在望 短期目標5.3元
李順威：全方位輪轉 大局不會大變
李順威：全方位輪轉 大局不會大變
劉思明：日清食品漸見承接
劉思明：日清食品漸見承接
何啟聰：股價再創新高 京東購17145
何啟聰：股價再創新高 京東購17145
瑞銀亞洲：本港疫情稍緩 新地Call 24120
瑞銀亞洲：本港疫情稍緩 新地Call 24120
摩根大通亞洲：新藥加速研發 信達生物Call23638
摩根大通亞洲：新藥加速研發 信達生物Call23638
周顯：大商場業主經營就不艱難？
周顯：大商場業主經營就不艱難？
何國良：巿帳率偏低 銀行績後或有入巿機會
何國良：巿帳率偏低 銀行績後或有入巿機會
張佩儀：退休時按需要處理強積金戶口
張佩儀：退休時按需要處理強積金戶口
王弼：長建資產貨如輪轉具優勢
王弼：長建資產貨如輪轉具優勢
曾淵滄：下注超低PB地產股博私有化
曾淵滄：下注超低PB地產股博私有化
湯文亮：私人司機多寡 看香港重要性
湯文亮：私人司機多寡 看香港重要性
陳永傑：疫苗搶閘 金價跌樓價穩
陳永傑：疫苗搶閘 金價跌樓價穩
廖偉強：任何資源都不能平均分配
廖偉強：任何資源都不能平均分配
布少明：「減辣」加速重振經濟
布少明：「減辣」加速重振經濟
李志成：疫情礙經濟 減辣助紓困
李志成：疫情礙經濟 減辣助紓困
康城商場開幕 將軍澳本月205二手成交 疫情紓緩 業界料全月達300宗超上月兩成
康城商場開幕 將軍澳本月205二手成交 疫情紓緩 業界料全月達300宗超上月兩成
The LOHAS康城首階段營業 港鐵送20元現金券
The LOHAS康城首階段營業 港鐵送20元現金券
會德豐預告MARINI擬削優惠
會德豐預告MARINI擬削優惠
太古城本月呎價1.86萬 按月回落一成
太古城本月呎價1.86萬 按月回落一成
皇第複式示範單位2億售 成交期120天
皇第複式示範單位2億售 成交期120天
受惠放寬按揭 業界料舖位成交升一成
受惠放寬按揭 業界料舖位成交升一成
御海灣一期擁鐵路概念
御海灣一期擁鐵路概念
藍天海岸呎價上試1.3萬
藍天海岸呎價上試1.3萬
商業信託公用類較優勝
商業信託公用類較優勝