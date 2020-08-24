張兆聰：四環開啟增長模式 可小注投機

上周美股期權結算，科技股升勢凌厲，納指銳不可當，蘋果、特斯拉的升勢令人想起1999、2000年科網泡沫時的瘋狂。兩者都是拆細概念，而蘋果預期快將發布新iPhone，都有特定的上升原因。但要留意，無論是標普500指數還是納指，都由愈來愈少數的股份帶動。雖然格局一直都是如此，但強勢科技股累積升幅極為驚人，要開始有利好兌現而遭拋售的準備。

另一條主線是內需消費股。餐飲股海底撈（6862）和九毛九（9922）股價反覆向上， 頤海（1579）上周五亦升4%。啤酒股轉強，青島啤（0168）升5%重回70元之上，食品股周黑鴨（1458）升4%，更一度高見8.2元的歷史新高。粵澳兩地牌汽車恢復通行，板塊升幅達4%至5%。

收租股低位有支持 太地走勢好

本港甲級商廈空置率持續上升，但7月租金跌幅見放緩，整體甲級寫字樓租金按月下跌0.9個百分點，跌幅為2020年2月以來首次少於1%。中環寫字樓租金按月回落0.7個百分點，跌幅為各區最少。

中環是甲廈龍頭區，又最受港區國安法、中美脫鈎影響，若先跌的先回穩，全球整體商廈租賃後市就未必太差。重點是，很多利淡因素都為市場所知，而以地產收租股的估值來看，市場是預期租金會在未來數年大跌30%至50%，筆者覺得是太悲觀的想法，而市場也初步釋出回穩信號。這不是說地產收租股可以V形反彈，但至少可以在低位找到支持、尋找區間炒上落。退一步看，若股價進一步下跌風險不大，則高達5厘至7厘的股息率，其實是吸引的。本地地產股普遍升逾1%，當中同時受惠甲廈租金跌幅放緩和內地消費回升的太古地產（1972）漲1.9%，走勢相當好。

四環次季築底後持續上升

四環醫藥（0460）近年長跌長有，由2015年停牌前的高位6元以上，到今年第二季低見0.58元，跌幅超過90%。四環是當年的醫藥明星股，主攻心血管藥物，但早年被指向分銷商賄賂、審計拒絕在年報簽名，遭港交所勒令停牌。復牌後股價暴跌，管理層宣布回購計劃，配合2017年的牛市，股價由不足2元回升至3.5元水平。但始終缺乏基本因素支持，兩票制下更着重藥物效果，股價又進入漫長跌浪。

集團第二季股價成功築底後持續上升，至今累升逾50%。一方面，大股東斥資增持，同時集團旗下的新銳醫藥引入兩名新投資者，據報道，新銳於輸液行業中屬於龍頭，技術領先同業達3年，而該產品已在海外普及，國內滲透率僅20%，有巨大成長空間，有炒作概念。上周五中午推介時報0.93元，午後發布治療急性缺血性腦卒藥品臨牀研究成果理想，股價最高抽升至1.06元。由低位回升後，四環每次大升獲成交配合，短線多有回吐後才再升。

一方面，幾年下來，要沽的都已沽清，集團又重新研發新藥、引進投資者，已開啟了增長模式。能否成功有很大變數，但假如能重生，則現時只屬初期，可小注投機買入。

[張兆聰 還看今朝]