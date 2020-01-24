金子：中期業績勝預期 銀娛購12465

科技股先後公布業績，預計港股本周走勢繼續好淡爭持。上周五，ATMX輪流發力上衝，美團（3690）及小米（1810）先後破頂。阿里巴巴（9988）上周公布2020年次季業績，勝市場預期。上周四分別有逾2700萬元和近240萬元淨流入其好倉和淡倉。今周有瑞聲（2018）及平安（2318）等公布業績。筆者上周介紹阿里認購證（27228），升幅只有23%左右，表現算跟足，看好阿里仍可以持有該證。另外，現時所有經廣東省公安廳批准具備通行珠澳跨境工業區專用口岸資格粵澳兩地牌車輛恢復通行珠澳跨境工業區專用口岸。麥格理最新維持銀娛（0027）與金沙（1928）跑贏大市評級，目標價71元及42元。大和總研發表研究報告指出，銀娛中期業績優於該行及市場預期，該行重申其「優於大市」評級。技術上，銀娛在7月開始一直貼近10天線移動，若可以貼近59元水平吸納其購證（12465）。

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