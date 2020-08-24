蘇沛豐：利郎復蘇在望 短期目標5.3元

那為何有些業績勝預期的股份，股價會跌？可能有些分析員未及時調整盈利預測，更可能投資者的預期較分析員樂觀，股價於業績前已反映「勝預期」的業績。簡言之，所謂「市場」預期，可以指分析員，亦可以指投資者。

今個業績期很獨特，因為疫情令盈利大受影響，難以準確預測，投資者或更看重下半年以至明年之前景。選股不妨考慮股價低殘、已反映上半年業績差、但前景有改善的股份。

2021年預測股息率達11厘

內地服裝股利郎（1234）上周公布業績，收入按年減少29%，純利跌31%，符合7月中所發盈警的預計。利郎主要以「LILANZ」品牌銷售男士商務及休閒服裝，盈利下跌主要由於取消部分2020年春夏季訂貨會訂單，以減輕分銷商渠道庫存之壓力，以及毛利率下跌。

業績最壞時間已過，下半年可望復蘇。管理層維持下半年「LILANZ」產品零售額不低於中單位數百分比增長的目標，而7月、8月份之零售額已回復按年增長，電商亦料於下半年保持高增長。管理層認為分銷商對2021年春夏訂貨會之信心明顯改善。

我們的行業分析員估計，利郎全年盈利跌幅將收窄至25%，預測市盈率約8倍，明年盈利料增長30%，幾乎回到疫情爆發前之水平。公司財政健康，持有淨現金，中期派息比率69%，與去年同期之73%相若，若繼續維持此派息比率，估計2020及2021年股息率分別達9厘及11厘。股價近幾個月於4.1元至4.7元橫行，正醞釀突破橫行區頂部，短期目標5.3元。

(筆者為證監會持牌人 沒持有上述股份)

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]