潘迪藍：拜登倘當選總統 汽車建造清潔能源受惠

拜登還發誓要對抗氣候變化、減小貧富懸殊，以及改善福利政策等。他聲言，羅斯福做到了，「我們也可以，我們將會做到」。這名已年屆77歲的候選人在一篇流暢的演說中揭開了這場競爭激烈的選舉序幕。

現時距離美國總統選舉只有兩個多月，民意調查繼續顯示，拜登的支持率明顯領先現任美國總統特朗普，以及民主黨有可能同時贏得眾議院和參議院的控制權（見圖）。

民主黨全勝 增政府開支刺激經濟

若民主黨的勝利真的勝出總統大選，以及同時控制參眾兩院，拜登將可以暢通無阻地推行擴張性財政政策。若順利的話，這時美國經濟正好從新冠肺炎引致的衰退中復蘇，對拜登非常有利。因此，他上台最初的重點可能會放在增加政府開支，來刺激經濟，推翻特朗普進一步減稅計劃。

拜登已承諾將會增加政府投資來重建經濟，並帶來一些結構改革，以綠色生產和更強大的社會安全網為重點。他表示，美國政府將會進行自第二次世界大戰以來最大的投資動員，計劃透過採購、合約、資助、研發開支、貸款及稅收減免，至少花費3.5萬億美元。

短期內，這些計劃的目的是透過增加刺激經濟，來減輕失業者、小型企業及州和地方政府負擔。從中期來看，他的想法是透過基建投資和興建更多房屋，來加快經濟復蘇速度。至於長遠目標，他則尋求消除發電廠、汽車和建築物的碳排放，又同時促進美國製造業復蘇和科技飛躍。

因此，以下板塊最可能因為他的計劃而受惠：

汽車工業：拜登政府計劃購買「以千萬部計」的清潔能源汽車，消費者將獲得資助以升級其汽車來減少排放，學校亦會獲得資助，以將校巴轉為零排放。聯邦政府將對電池技術進行投資，並興建50萬個電動汽車充電站。

建造業：隨着拜登計劃使用公共投資來改造數百萬座建築物，以減少能源消耗，增加建造廉價的房屋，升級交通基建，並擴大城市公共交通網絡，建造業將會出現持續多年的好景。

零排放能源：風能、太陽能、核能和水力發電全部都會迅速增長。拜登的計劃要求，到了2035年，美國的發電廠不再產生排放碳。為此，他將會採用嚴格的排放標準，並結合政府投資和稅務優惠，來刺激研發及興建零排放的發電廠、輸電和儲電設施。

這些開支有大部分將會由政府發債來融資。新冠肺炎大爆發令經濟陷入嚴重衰退。拜登和他的顧問使用了二次大戰時的詞彙，認為這次危機非常嚴重，所以大幅增加公共開支也是合理的，以淡化有關赤字的憂慮。

料中期選舉前加企業所得稅

拜登在接受提名的演說中表示，要讓收入最高的人和大企業「付出合理的份額」，來抵消部分公共開支。他可能是暗示，計劃向每年收入超過40萬美元的個人加稅，以及向每年盈利1億美元或以上的企業徵收至少15%的稅款，向企業在美國以外的收入加稅（可能會將最低稅率提高1倍）。當然，企業所得稅的稅率也會提高。

他沒有明確重申他先前的競選承諾，即是將企業所得稅稅率由21%提高到28%。這將會令特朗普政府在2017至2018年間將稅率由35%降低到21%的效果減半。但現時可以假設，這仍然在他的議程內。尤其是，在不到一個月前發表的民主黨綱要中，仍有明確提到加息。

當經濟仍在復蘇初期時，拜登很可能首先將焦點放在公共投資。但如果發生民主黨在選舉中大勝，他應該會在兩年後的中期選舉之前的某個時候提高企業所得稅。

畢竟，這一點能夠團結民主黨的進步派與溫和派。在2017年，沒有一個民主黨國會議員投票支持特朗普的減稅計劃。今次在對參議院控制權相當重要的州出選的民主黨國會議員候選人都承諾，要令大企業繳納更多稅款。

根據以往的歷史，現任美國總統所屬政黨在中期選舉都會失去部分國會議席。因此，若拜登當選美國總統，民主黨人會希望，在中期選舉之前，即是該黨還未失去對國會的控制權之前，就鞏固向企業加稅的計劃。

政策較可預測 將抵消加稅衝擊

調查顯示，幾乎有70%的美國人認為，美國企業繳納的稅款太少。因此，民主黨人可以合理地假設，向企業加稅將會增加該黨在中期選舉的勝算。而且，那時美國經濟應該已經開始反彈，加稅沒那麼困難。

這樣的結果對市場意味着什麼？由於拜登表示，他只會撤消一部分在2017年通過的減稅措施，所以即使股市在他當選之後下跌，應該也不會好像特朗普在2016年當勝之後的反彈那麼陡峭。而且，大規模公共開支，以及比較可以預測的貿易政策的願景，也將會抵消加稅的衝擊。在板塊層面，主要贏家將是汽車業、建造業和清潔能源發電行業。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]