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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：蘋果2萬億美元市值的啟示

【明報專訊】蘋果市值突破2萬億美元，史上第一家企業有此成就（中石油（0857）和沙特阿美只有極少股份上市流通，姑且不計）。以下為部分啟示：當然有一定馬後炮成分，否則人人都已發達。但了解過去，有助判斷將來。

新聞有時無關重要：2020年是多事之秋，既有世紀疫情，亦有前所未見的經濟衰退，還有中美關係極速惡化。對蘋果來說，也有大量負面新聞：公司夾在中美之間，也受疫情影響而要關閉生產線，還有近來微信，以及Epic Games事件等等，均是「負面新聞」。但，偏偏股價今年屢創新高。

負面新聞才是買入好機會：蘋果第一次達到1萬億美元市值，是兩年前。但今年3月時，市值也跌回1萬億美元水平。當時買入，不到半年回報已是一個開。這有點事後孔明，但小弟在3月時仍叫人「不買也不要沽貨」。

悲觀者一事無成：新聞往往報憂不報喜。所以悲觀者總可以找到一百個理由看淡。但股價上升往往只需要一個理由──賺到錢。

「品牌」與否取決客戶忠誠度

示範何謂「品牌」：很多人誤會，以為自己改個名弄個「牌子」就是品牌。大錯特錯。蘋果用家常被取笑是傻人，付出昂貴溢價，去買功能無甚特別的產品。但說過多次，不要用你的口味去判斷市場。「品牌」是甚麼？小弟認為，「品牌」正是可以讓人被取笑依然心甘情願付高價的東西。所以星巴克是品牌，但Uber不是。前者被咖啡愛好者狂批，但依然不少普通人光顧。後者則全無客戶忠誠度可言，對家平十元我就用另一平台。

不用贏得全世界：蘋果現在是全球最大公司，但產品市佔率（market share）並非第一，去年落後於三星及華為。但又如何？公司賺了行業絕大多數利潤。股價看的是利潤，不是收入。Uber收入亮麗，但何時才有錢賺？

耐性很重要：過去10年，蘋果股價升了差不多10倍。為甚麼只講10年？因為「教主」喬布斯（Steve Jobs，SJ）逝世已近10年。若是20年前，15年前，大家仍會質疑iPhone是否有市場，誰會幾千元買部電話。但SJ死時，蘋果已是神級企業，iPhone無人不識。當時買入蘋果，並非像押注初創企業般──但當時又有人認為公司已無發展空間，一句「未成熟時怕公司死，成熟時怕公司老」。即是永遠都不會買到股票。

食老本之難：SJ死時，大家也認為蘋果已死。當年iPhone三四五代，是令人嘩嘩聲的產品。但去到六代以後，創新的確較少。但蘋果如何做到仍然可以交出增長？答案是服務收入。現在已佔公司收入超過兩成。管理層深知市場已相當成熟，換機潮不太可能加快，而加價總有上限，總不能賣兩三萬元一部。所以公司一直想辦法開拓新收入來源。最後成功利用用戶的忠誠（真正「品牌」的實力！），建立生態圈。你不換機不打緊，你每月課金幾千玩手機遊戲，蘋果也抽你三成。

創業難，守業也不易：小弟不會說守業更難，但想想，Tim Cook接任CEO之時，不少人認為此人是亡國之君，代表蘋果由盛轉衰。現代人的忠誠極低，若產品服務太差，果粉一樣會離場。但Tim Cook在位近10年，股價仍有10倍增長，大吉利是他日泉下重遇SJ，也抬得起頭。企業就是迎難而上，關關難過關關過。無知的群眾當然像看球賽一樣指手畫腳，但Tim Cook成為億萬富豪（身家剛過了10億美元），不是靠SJ欽點。

CEO靠才華保飯碗 非靠同股不同權

好公司可能不需要同股不同權：蘋果的企業架構，是教材級。靈魂人物SJ早已離開（甚至離開人世），沒有甚麼單一大股東。CEO Tim Cook只是打工仔一名，股份不多（但也值10億美元），隨時可以被炒。科企壞孩子常說外行人不懂、短視，但市值最大的蘋果、微軟，還有亞馬遜，卻也不用搞同股不同權。幾位CEO保住飯碗是靠才華，不是靠同股不同權。

聯儲局應記一功：最後，不要忘記，蘋果的利潤，近幾年只是緩慢增長，但每股盈利升幅卻強勁。甚麼回事？就是因為「股數」少了。為何「股數」少了？正因為公司不停回購。回購錢從何來？蘋果樂於發債，投資者也樂於以低息持有蘋果債券──至少比美國國債回報好。所以，理論上，是聯儲局提供了資金讓蘋果可以回購股票，造福股東。

（筆者為證監會持牌人士，未持有上述股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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