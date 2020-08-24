林少陽：美團有望獲上調盈測

這一次疫情，看得出東西方文明對待相同事件上的文化差異：東方社會在應對上傾向寧緊莫鬆，甚至不惜犧牲人身自由亦在所不惜；西方社會則以個人自由凌駕公眾衛生，政策傾向是寧鬆莫緊。從政者要在人身自由與公眾衛生安全之間取得平衡，當然不容易，最重要是胸無城府廣民意，在以人命為重的大前提之下，以求為經濟帶來最少的傷害，並為市民帶來最少的不便。

在政府全面禁止堂食當日，我第一個反應是「有冇搞錯！」這明顯是不察民情的施政，幸好今次政府從善如流，短時間內便修正過錯重開午市堂食。從過去一個月的實證經驗所得，我們發現只要堂食能保持足夠的社交距離，根本沒有必要限制堂食。如今疫情再次受控，政府其實已沒有太多理據，禁止餐飲業界恢復晚間堂食。基於以上「理性假設」，過去一個星期以來，本欄發現本港多隻餐飲及零售相關股份，開始出現一些零星的趁低吸納買盤。

老實說，本港市場太細，即使經濟真的從谷底反彈，買中了相關絕地反彈的股份，回報亦非常有限。稍具野心的投資者，至少都應該北望神州，看看有沒有受惠於疫情受控的旅遊零售相關股份可供投資。

美團單季經調整純利逾27億

講起餐飲零售業，值得一提的是剛公布了非常亮麗次季業績的美團點評（3690）。美團以外賣叫餐平台起家，現已發展成為一個擁有近4.6億付費用戶，結合外賣、酒店、旅遊、共享單車、食品零售服務的綜合網上平台。剛公布業績的最大亮點，在於集團仍然不斷透過優化其服務流程，減省成本兼令客戶得到愈來愈好的消費體驗。次季業績公布前，市場原先估計集團明年將獲利160億人民幣，在經濟仍未全面重開的次季，單季經調整純利已達27億元人民幣，看來市場應該很快會向上修訂其明年盈利預測。

8月以來，港股表現極之飄忽，估計是受美國政府宣布向TikTok、騰訊（0700）及華為等中資科技巨企開刀，及恒生指數有限公司季度調整等因素影響，加上香港向來是各路人馬「搵食」的競技場，令原本已經混亂的市况，變得更加難測。雖然後市不明朗因素仍多，在資金極度寬鬆的大環境下，如無重大意外，大市在跌跌碰碰之下，反覆向上的機會仍然略大於大幅回落，只是在市道向好的時候，最好還是預留一些彈藥，以便在忽然急挫的情况下，有足夠的實力承接沽盤。

（作者客戶持有美團及騰訊股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]