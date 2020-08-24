陸振球：煙草股高息少受疫情影響

根據主要反映煙草股走勢的MSCI World Tobacco Index，主要煙草股在2017年底至2018年初見頂後，一度大跌，但在2019年已見回穩並反彈不少（圖1），之前煙草股受挫，部分原因是加熱煙和電子煙的興起搶去傳統煙草公司的生意，不過聰明的生意人，見對手興起，自己也可參與其中，令到漸漸反而受惠。

股息率近6厘 Philip Morris值得留意

其實，年輕人較易接受新事物，包括加熱煙和電子煙，以至如早前上巿的內地加熱煙生產商思摩爾（6969），掛牌後股價表現相當不俗（圖2）。

香港政府以恐怕電子和加熱煙流行或會吸引年輕人變成新煙民而加以禁制，但其實美國食品及藥物管理局（FDA）便曾授權Philip Morris旗下的加熱煙草產品「IQOS」，作為風險改良煙草產品（MRTP）進行銷售，相信目的是如傳統煙民轉而食加熱煙或電子煙，可減少吸煙對身體造成的不良作用，禁制加熱煙或電子煙，未必是對於社會的最佳決定。

其實，現在如Philip Morris一類傳統煙草股，股息率接近6厘，再加上如未來能轉型加大加熱煙業務的比重和收益，值得留意。

[陸振球 投資超限戰]