沈永年：深圳掃樓兵團殺入中山珠海

根據規定，深圳市落戶滿3年及連續繳納36個月個稅或社保，非深圳戶籍需社保滿5年才可購房；夫妻離婚後3年內買房套數按離異前家庭總套數計算；成交價750萬元人民幣以上的房子按豪宅徵稅。這次出台的限購政策，對深圳戶籍人士的規定也嚴格了很多，比起原規定落戶即可購房，置業門檻大幅收緊，務要堅持「房住不炒」的原則，令深圳樓市降溫。

加辣政策一出，深圳人開始瘋狂到大灣區其他城市買樓，包括中山、珠海、肇慶。筆者最近在珠海考察期間，也不時見到來自深圳的「睇樓團」，由數十輛旅遊巴接載到新盤睇樓，場面好不熱鬧！即使一輛旅遊巴只有30位乘客，20輛也至少有600人呢！何以深圳人如此瘋狂呢？原因是政策變動，令很多原本打算在深圳買樓投資或退休的深圳人都大失預算，只好轉投大灣區其他城市。深中通道預計於2023年底通車，屆時中山將成為深圳人的置業熱點，因此中山暫時是深圳人買樓最熱門的選擇。至於深珠通道，雖然距離通車尚有一段挺長的時間，但不少深圳居民亦已經開始到珠海置業。

內地人偏好沿基建買樓，鐵路沿線地區的樓盤最為搶手。加辣後首批深圳買家，多選擇到深中通道沿線的地區置業如：翠亨、火炬、南朗等。珠海情况不遑多讓，深圳人紛紛湧到通道沿線的唐家灣，不少樓盤的貨源都所淨無幾。早前恒大（3333）推出的樓盤，幾天已全數售罄，除珠海的本地人外，深圳人也是樓盤的主要買家。幸好這兩個月來唐家灣也推出了一些新樓盤，所以如大家想入手，仍然是有選擇的。

相反，筆者翻查數據後，發現港人更喜歡坦州、中山南區及西區等新發展區域置業。究竟跟深圳人去向買樓，還是按香港人喜好買樓較明智呢？筆者於未來會跟大家分享一下自己這方面的看法。不過，只要細心觀察深圳人和港人買樓的動機和選擇，也不難找到一些蛛絲馬跡。

深圳加辣 為大灣區樓市帶來升值潛力

談到中山的樓市，不少投資專家的看法與筆者存在很大分歧。他們不看好中山的樓市，認為中山的人口數量、本地生產總值、旅遊人次等數據都有欠出色，樓市升值條件不足，而筆者則一直深信中山具有發展潛力。現時深圳的樓價直迫香港，物價急漲，令不少深圳人都面臨很大的生活壓力，跟港人一樣為自己退休後的生活、子女日都後的生活感到擔憂。

筆者發現不少深圳人有意於退休後到中山生活，因中山樓價廉宜、生活水平低，到中山置業能解決他們的問題；加上深中通道通車後，到中山生活或回深圳也十分便利。雖然中山最近的樓宇成交不算活躍，比不上近期大熱的珠海和肇慶，但隨大批深圳人湧入，筆者深信中山各方面的數據會愈來愈好。深圳加辣政策不但為當地樓市降溫，也為大灣區其他城市帶來樓市升值潛力，筆者會跟大家一起，密切留意並期待大灣區樓市的發展。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]