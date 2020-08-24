謝紹榮：掛鈎或脫鈎 千期咪亂噏

禁港元掛鈎 美「能為而不欲為」

近日中美雙方劍拔弩張，而香港正處於暴風眼，成為了雙方角力磨心，頻頻受到牽連，最近美國便取消了香港獨立關稅區地位。由於香港一向是內地集資外匯的重要窗口，因此坊間一直有傳，如果美國重創內地經濟，美國極有可能制止港元與美元掛鈎，迫使港府放棄實行多年的聯繫匯率制度，從而打擊中國及其企業籌集海外資金能力。

由於筆者不諳法律事宜，因此對於美國是否具有法理依據制止港元與美元掛鈎一事，毫無頭緒。不過，筆者深信縱使美國真的有理據這樣做，最終還是只會選擇「能為而不欲為」。情况猶如，一直有支持美方的「花生友」指美國大可註銷中國現時所持有約1萬億美元美國國債，用以賠償美國因新冠肺炎而死亡的美國人民。假若美國政府真的選擇霸王硬上弓，充公中國所持美國國債的話，試問日後還有哪一個國家願意持有美國國債作為國家儲備？

須知道，美國經濟一向都是以「以債養債」模式運作，斷不會因為一個國家而斷送「美國國債信譽良好」這塊金漆招牌。如出一轍，美國也不會貿然在港府持有充裕美元儲備情况下，禁止港元與美元掛鈎，影響其他發展中國家持有美元作為儲備，來穩定當地本土貨幣的意欲。

人幣自由兌換前 港府應維持聯匯

除此之外，本地有另一種說法指美匯指數近期走勢偏軟，故預期美元未來將會大幅貶值，因此港元應趁此良機與美元脫鈎，改為跟一籃子貨幣或改與人民幣掛鈎。此說法雖則空穴來風，惟筆者確實不明其因由。

追本溯源，當年港府設立聯繫匯率制度目的就是為了減少港元幣值波幅。在經濟學上，要減少波幅的竅門過於消滅投機者對於匯率制度改變的預期，所以提倡改變制度的人居心叵測。再者，根據國際貨幣基金組織的「特別提款權」（SDR），美元（41.7%）與歐元（30.9%）合共佔SDR約七成比重，而人民幣則只佔1.9%。換句話說，人民幣作為各國外匯儲備的地位仍然有待提升。由此可見，在人民幣仍未可以自由兌換外匯之前，港府還是維持現行匯率制度較為實際。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]