經濟
何民傑 錢本善

投資策略

何民傑：拆牆鬆綁 重啟經濟

【明報專訊】本港大半年來經歷三波疫情，失業率連月上升，至日前公布的5月至7月失業率稍為下降0.1個百分點至6.1%，然而消費及旅遊相關行業失業率微升至10.8%；餐飲服務活動業失業率為14.6%，依然貼近SARS後的高位；而建造業失業率亦微升至11.3%，為全球金融危機後的高位。一般相信，若非政府及時推出保就業計劃，資助僱員部分薪酬開支，恐怕失業率絕非現有數字。

疫情下百業蕭條，航空業、旅遊業、美容業、飲食業、零售業、的士業、補習行業無不受嚴重重挫，減薪、裁員、倒閉、被迫放無薪假期已為常態，再非新聞，在限聚措施及出入境限制下，短期內亦難見曙光，情况恐怕只會進一步惡化。為保經濟救市，首要是做好防疫抗疫工作，將本地感染個案大幅減低，政府才有條件逐步解除各項社交距離限制，各行業才有望慢慢復蘇。

保經濟 首要做好防疫

另外，今次的疫情較一般預計長，影響亦較深，大部分中小企陷於水深火熱之中，手頭現金幾近用盡，政府應在政策上拆牆鬆綁，例如下調印花稅率及放寬需求管理措施，協助企業東主出售物業「套現」，以解燃眉之急。

疫情重挫本港飲食業，政府亦應簡化食肆牌照申請及轉讓程序，以盡快讓有實力的企業能盡快填補市場空缺，增加就業機會。疫情之後，政府亦需要推出一系列重振經濟措施，以防競爭力落後於其他國家。這種種工作，均需要政府與立法會好好配合，才能收到事半功倍之效。

至於今年7月中會期結束前，立法會多個法案委員會因預料時間不足而決定中止工作，而內務委員會亦同意解散相關委員會。相關法案涉及一手樓空置稅、專營的士服務、禁售電子煙等另類吸煙產品及垃圾徵費，這些雖關乎民生事宜，但坊間亦有很大爭議，且沒有太多迫切性推行。就如《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》委員會花15個月開了9次會，結果公聽會大多數意見反對禁售加熱煙，最後連建制派也支持終止此委員會運作。

立法會延任 應為民謀福祉

全國人大常委會在爭議聲中通過延長現屆全體議員任期至少一年，立法會在這未來一年，相信亦難有足夠的政治力量完成處理相關法案，立法會應務實一點，集中力量處理抗疫及保經濟工作，切切實實為廣大市民謀福祉，無謂再走入政治爭拗的漩渦。

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[何民傑 錢本善]

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