陳大為：美國銀行潛在問題

生意好壞來自消費者意願

理解此事亦非困難：畢竟企業看好前景才會增加借貸擴張，而股市亦在預期盈利增長下上升。此兩信號互為因果而成feedback loop，直至隨便一邊的信號轉弱，就會輻射到另一邊，形成煞車的feedback loop。同理，企業生意好壞亦來自消費者有幾大意願消費，除直接信用卡消費簽帳，也包含其他如車貸和學生貸款（其他），而且二者也是互為因果（就算學生貸款也相關，因為美國人選讀大學還是先做工作也計算cost-benefit）。前景好，想選更高階的工作，那麼就願花錢讀書。因此以年計，上述幾種債務跟股市同步。至於住屋按揭雖另有軌迹，但只要下跌或增速放慢，同樣會令股市下跌。

說了這一大堆，都還未說到銀行的問題：當這些負債急升，似拋物線速度，就離市場的資產價格急速下跌不遠。雖然在此年線圖看不到2020年，但據首季數字及次季預測，企債、學生負債和按揭首季都大升，都是2008年後新高；次季以現時數據計增幅也差不多，但預計第三季會回落。在如此的互動信息下，股市將轉弱外，更重要是負債增多非為擴充生意，而只因生意周轉。然而在疫情後的這些月份，公司破產、炒人，斷租斷供物業等不斷發生，而個人斷供物業亦開始出現。銀行的壞帳亦會因此上升。就算注入聯儲局「平錢」，也只是避免銀行陷入財困，但盈利好不了，並且為管控風險，必不會隨便批貸。如此，除了經濟因此失去燃料而減速之餘，銀行自己、特別是風險管理不足的，恐怕會出事。

更要命的是，今次與以往不同，股市的影響力比樓市和債市更強，下期再論。

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[陳大為 世界為觀]