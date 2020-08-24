潘啓才：海爾私有化利轉型唧高估值

於7月底，海爾智家及海爾電器（1169）聯合宣布，要求海爾電器董事會在達成先決條件的前提下，根據公司法第99條以協議安排的方式向計劃股東提出將海爾電器私有化之方案。

附有先決條件之私有化方案在達成先決條件的前提下，海爾智家建議提出私有化方案。達成有關條件且計劃生效後，所有計劃股份將被註銷，計劃股東將有權自海爾智家（新海爾智家H股）及海爾電器（現金付款）收取，就每股被註銷的計劃股份而言， 1.6股新海爾智家H股及現金付款1.95元，僅當計劃生效時，上市方會進行，並向計劃股東發行新海爾智家H股。僅當計劃生效時，海爾電器方會作出現金付款。

海爾智家董事會認為，在私有化方案及以介紹方式上市完成後，經擴大的海爾智家集團對計劃股東而言將會是個深具吸引力的投資機遇。對計劃股東的裨益包括相較海爾電器股份的市場價值，海爾智家H股和私有化方案下的現金付款的理論總價值（是私有化方案不可分割的部分）代表的具吸引力的溢價、透過現金付款以現金形式獲得即時可實現的回報、因經擴大的海爾智家集團的市值增加及投資者分佈多元化而提升流動性，以及經擴大的海爾智家集團的長期資本增值潛力。

以上內容主要由通告炒錄下來，以下是我對上述交易的自己睇法。

新定位如當科技股 PE可倍增

如果站在海爾核心決策層的立層，要搞一場咁大規模的大龍鳳，將一家近千億市值的香港上市公司私有化，但目的不是貪圖因為市值大幅度低於資產淨值（一股私有化的目的），而是把私有化後的主體併入另一家更大的上市公司，並成為其屬下的一家全資擁有公司，其目的當然是想砌出一個更大更靚棚，令這家公司的估值更高，對有實力的基金投資者，更具吸引力。

而這個新棚，以我嘅認知，同以前的海爾相比，一家傳統白色家電公司，肯定是脫胎換骨，因為這個新棚定位為領先物聯網公司，可以當作科技股炒，PE便可分分鐘由10幾20倍變成40至50倍，如果係咁樣嘅話，這次的財技操作，對投資者而言，便會有很大的幻想空間。

對H股公司盈利必有幫助

再從會計角度去睇，這次私有化及把香港上市公司成為分拆上市H股下面的全資擁有公司之後，被私有化的公司所創造的收入及支出便可以被併入H股公司內，由於這家被私有化公司的PE相對比較低，只有A股上市公司一半左右，這種低PE公司併入高PE公司的財技，可以有效提升高PE公司的估值。

此外，由於被私有化公司與母公司的組織架構存在重複性，這會加重管理及營運成本，私有化後，便可有效減低，這對H股公司盈利增長必有幫助。總的來說，只要私有化能夠成功，我睇好這家以介紹形式新上市H股公司，也睇好被私有化前海爾電器的股價走勢。

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[潘啓才 通天財技]