蔡金強：內循環：做最壞打算 盡最大努力

事實上，習近平最近猛推「內循環」是很合理，而且明智的。確實最近，習近平頻頻提出一些克儉自律的大方針，如內循環，不浪費糧食等。這是現實考慮，畢竟事實擺在面前，未來最少三五年，中國將面對三大天大難題：（1）美國的全面圍剿；（2）疫情/後疫情時代對經濟和社會的深遠影響；（3）逆全球化和西方世界對中國的敵視。面對這三大天大難題，特別是老美喪心病狂、毫無底線的圍剿，中國必須「做最壞打算，盡最大努力」，就像在擂台上，面對比你強大很多的對手，瘋狂出拳，你能做的就是盡量收縮身體，保護好要害，忍住痛，消耗對方體力，等待再等待，一旦對方體力消耗太大，體能開始下降，你的機會就來了。可大前提是你先要「耐打」。所以，中美博弈，美方主攻，務求速戰速決；中方主守，但求堅守等待對方出錯。了解了這些基本狀况，你就不難理解節省糧食，團結一致，內循環更是重中之重。

中國主守 靠全球最大消費市場

為何內循環如此重要。首先，內循環和外循環是雙循環，缺一不可。中國現在是世界第一大貿易國，也是第一大製造國，可這兩方面在現在提到的三大天大難題宏觀環境下，中國是很被動的，只能說「盡人事聽天命」。這種情况下「內循環」的頂級重要性就來了。中國現在最有把握的就是自己龐大的國內消費市場，2020年中國應該很有把握超越美國成為世界上最大的消費市場，規模達5.15萬億美元（美國約5萬億美元）。這不但是中國企業最有把握的寶地，也是中國對外資最吸引的地方。所以這次習近平提出的內循環事實上包含兩大方面，就是「壯大國內消費市場」和「完善國內循環體系」。

股市投資機會何在？

「內循環」是未來幾年股市主線，泛化的「國產替代」成為不可逆轉的產業趨勢。「國潮興起」是「國潮」品牌興起和優質消費回流的交集。一方面，隨着新興媒體帶來了更廣闊的營銷與購買渠道，使國人對自主消費品牌質量提升、口碑改善的印象正在形成。以小家電、運動品牌等行業為例，隨着國內廠商品牌強化與需求增加，更多的生產力將致力於打造適合國人的優質國貨，而內銷免了海關、長途運輸等費用，可以用廣闊的內需來挖掘強勁的市場空間。另一方面，在經歷了初期的資本和技術積累之後，企業有了對於價值鏈更高層次的訴求，以及具備了建立自身品牌力的基礎。在此過程中，消費終端的生產廠家從過去的貼牌、代工生產到開始嘗試建立自有品牌，以享受品牌價值的溢價。

伴隨着優質消費需求回流和企業提升價值鏈層次的訴求，國潮品牌興起，利潤率改善，並將進一步帶動產業鏈的整體需求和景氣上行。國潮品牌增加有效供給，並進一步催生新的需求。

國潮品牌興起 利潤率改善

當前國潮在多個消費領域興起，背後是消費觀念轉變、供給優化和銷售渠道下沉三大因素驅動。無論是在小家電、小食品、美妝、衣服鞋襪等領域，還是在生鮮、母嬰用品等領域，國潮品牌都呈現出明顯的上升趨勢。對於國潮回歸，首先衣服鞋襪（尤其運動）這一領域大家最容易理解，所以李寧（2331）、安踏（2020）、波司登（3998）……。今年成為當紅炸子雞，今天小金人補充下「小食品，美妝和小家電領域」，供讀者參考。

小食品美妝小家電各有代表股

（1）小食品：消費升級+本土口味+電商加成。迎來發展黃金期。國產小食品品牌一是借助賽道紅利，二是更加切合本土消費者口味，三是借助電商渠道發力，得以發展迅速。以三隻松鼠、良品鋪子、周黑鴨（1458）、絕味食品等為代表的休閒食品龍頭企業近年來營收增速維持高位，成長能力向好。

（2）美妝：國產品牌持續滲透，前十滲透出乎意料。在傳統文化回歸背景下，消費者對文化的認同感和民族情懷日益強烈，更是利好本土品牌長期發展。最近前十最火的美妝品牌，外國品牌竟然只佔兩個。這方面表表者的股票是珀萊雅、丸美、御家匯、青松，全是A股。

（3）小家電：驚訝的快速搶佔市場。國產品牌憑借產品渠道優勢引領潮流。電商渠道影響力提升背景下線上表現更優，小熊、九陽（JS）等小家電代表企業抓住渠道變換機遇，積極投身直播帶貨等新型營銷模式擴大品牌影響力，逐步引領市場潮流。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]