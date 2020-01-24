經濟
余淑穎 理財信箱

余淑穎：7年儲120萬市區上車

【明報專訊】Eric你好，多謝你的來信！你的個人目標是擁有被動穩定收入達致財務自由，和加強儲蓄能力為日後置業作準備，其實Eric每個月的開支只是佔現時收入約25%，基於剛投身社會，家庭負擔也不重，因此如下的75%收入可以全面作為儲蓄及增值的大動力。

現時Eric只欠缺一幅清晰的儲蓄目標藍圖來建立更周詳的理財策劃。至於置業上車，實在無法預測未來的樓市狀况，以及政府和相關機構對置業人士的要求及配套，有見及此，建議Eric先在沒有家庭及經濟負擔時，盡量提升個人資產能力，當個人的資產能力達致相當於約120萬元的目標儲蓄時，可因應當時的個人收入及樓市狀况作出平衡，考慮自己能否負擔置業後供樓及雜項開支的置業重擔。對於首次置業的年輕人來說，儲備足夠的資產作首期固然重要，但請不要忽略供樓按揭是長遠的生活經濟負擔，務必在置業前深思熟慮自己的生活狀况和可承受能力才簽署任何置業相關承諾文件！

薪金須倍翻始能通過壓測

現時購入500萬元物業及付出15%首期的標準來說，在首期方面上可在7年後達標。但在按揭批核時，有關於銀行對按揭申請者的個人總收入便需要每月4.5萬元或以上才能符合供款開支的標準。現時Eric收入是2.3萬元，若在7年後提升至4.5萬元，平均每年需要提升12%的個人收入才能達標，因此在默默儲蓄首期之餘也必須大大提升個人工作能力及開源增加收入，例如盡量發揮個人之處攀升收入或附加兼職等額外收入！

建議Eric在選擇投資方案作儲蓄增值時，因工作的關係或許不能隨時捕捉投資的機遇，第一必須先考慮儲蓄計劃對現金流的彈性，第二是個人承受投資風險能力和經驗，第三才是投資回報，當然儲蓄年期的長短多寡需要視乎Eric理財目標而定，不要盲目跟風及胡亂投資在自己不太了解的高風險投資產品上，結果往往是本末倒置、得不償失！現時手持的10萬元現金可作現金流儲備，相信波幅較低的每月派息的股債混合基金也是合適的選擇。建議Eric可將每月1.5萬元定額供款投資於每月派息美元高收益債券基金，儲蓄期為7年，現時每年平均回報為6厘，因儲蓄高彈性及每月收息，7年後應可儲蓄資產約160萬元作置業首期。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

美聯金融集團高級副總裁

[余淑穎 理財信箱]

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