經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：新創建重整業務 持股要耐性

【明報專訊】上周沽出金礦股ETF，全周走勢先升後回順，金價則再試2000美元關口但未能企穩。筆者認為，最有利金價上升的設局經已結束，這不是說金價會大幅回落，只是實質債息進一步下跌空間已不多，金價短線難破高位。筆者曾指出，某程度上，股市與金價上升的邏輯相近，即使上周美股續創新高，但倉位上要更注意風險。

全球央行印鈔救經濟，美國又因抗疫不力，成已發展國家中疫情最嚴重的國家，聯儲局瘋狂印鈔、華府財赤破紀錄，美元兌歐元、日圓弱勢，金價起飛。但更準確的說法，是實質債息愈跌愈低，令黃金、股票吸引力大增。實質債息是美國名義債息減去通脹預期，這兩個因素絕大部分時間走向同步，絕少會出現一升一跌。

但近月正正就是一個罕見的兩者走勢背馳。一方面，美國疫情無止境地持續，實體經濟大受影響，債息不斷向下；同時聯儲局資產規模激增，M2增速高達23％，通脹預測不斷走高。兩者差距不斷擴大，實質債息在負數水平愈跌愈深，並且跌破2011年低位，美元崩潰式下跌、金價亦直線上升。近日更有大行預期美元會在未來數年大跌35％。

美債息開始易升難跌

但要留意，美國名義債息未必有太多下跌空間。聯儲局基本上已排除了負利率的可能，在這個立場改變前，短期債息不可能低於零。第二，衰退經已出現，回顧美國以往數十年的長短債息差走勢，衰退後的息差都會向上。在上述兩個條件下，合理推斷美國債息中期開始易升難跌。即使疫情再度失控，債息也有望處於0.6厘至1厘，表現出抗跌力。

美國債券另一重要買盤是歐洲和日本資金。面對本國的負利率，金融機構需要走向美國尋找正收益率債券。但美日10年期債息差距只餘下0.6厘，屬史無前例的低位，若扣除成本隨時會得不償失。同時美歐息差也處於14年以來最低。名義債息可能已接近階段底部，再跌空間極之有限。

新創建收費公路業務復蘇 盈利有保證

上周買入的新創建（0659），主因是收費公路業務已復蘇，整體收入和盈利有一定保證，而飛機租賃同業的業績理想，再加上疫情已漸受控，新收購的保險業務明年有望復蘇，設局不錯。上周五宣布以32億元出售巴士業務，既增強財政又少了一個政治炸彈，也是利好。只是此股乏人留意，要有耐性。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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