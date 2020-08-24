經濟

終端機追蹤新冠傳播鏈 疑似接觸者拍卡即示警

【明報專訊】正當本港仍在爭論是否推出港版健康碼時，有本地企業幾個月前研發出一套系統，可以利用八達通卡、員工智能卡或手機App，結合門禁系統及大數據，追蹤新冠肺炎傳播鏈，毋須收集個人資料。現時已有多個發展中國家表達興趣。

明報記者 薛偉傑

iBonus Limited董事總經理劉永樂表示，新冠肺炎疫情難以控制的一大原因是確診者在潛伏期內沒有明顯症狀，但事後翻查確診者在潛伏期內去過的地方、和什麼人接觸，非常困難。這就是該公司在3月初開始研發「iBonus冠狀病毒數碼預防系統」的原因，約1個月就已經完成。這套系統特點是可以利用八達通卡或其他符合Mifare標準的智能卡（員工或會員智能卡），又或該公司開發的手機App（稱為Public Access Control System）等，結合門禁系統及大數據，來追蹤新冠肺炎傳播鏈，又毋須收集個人資料。

具體運作方式是在一些公共場所、工作場所及學校等大量安裝iBonus提供的終端機（一般無線POS收款機），所有員工和訪客進入場所前，需要先在終端機拍卡或掃描手機App上QR Code。當中一旦有人確診感染新冠肺炎，系統會馬上將過去14日內曾與確診者在相若時間（前後6小時內）在同一個地點（該地點都已裝上iBonus的終端機）出現的所有人士放入警報名單內。當警報名單內的人再拍卡或掃描其QR Code，準備進入某個安裝地點時，終端機會發出特殊聲響及顯示特別信息，提示他不要內進。

終端機連軟件售2400元 毋須月費

劉永樂認為，這套系統可以自動將有可能曾經與確診者緊密接觸的人找出來及暫時隔離，在個人層面，如果有人知道自己可能曾經和確診者有緊密接觸，亦會特別留意身體狀况。至於這批人停留在警報名單內由1日至14日不等，取決於他們和確診者在哪一日曾在相若時地出現。

這套系統在設計時，考慮到網絡接收和節省運作成本等問題。因此，終端機可以離線運作，只要每日有一段短時間透過Wi-Fi連線上網，就可以自動更新警報名單。每部終端機連軟件售價2400元，無任何月費。本地商業機構採用這系統，亦可以申請政府的「遙距營商計劃D-Biz」資助。

世界旅遊組織比賽獲獎

5月在聯合國屬下世界旅遊組織（UNWTO）主辦、世界衞生組織（WHO）支持的Healing Solutions for Tourism Challenge比賽中，這套系統獲獎。據悉，比賽有超過100個國家的1200多個解決方案參賽，只有9個獎項。同月，公司一個盧旺達商業客戶率先購買18部這套系統終端機。6月屯門區一間官立中學準備讓低年級復課購買21部，以安裝在班房、實驗室、音樂室、圖書館、教員室、禮堂等多個地方。7月長洲華威酒店亦購入兩部，安裝在接待處和中菜廳；西環幸福老人院購入8部。科學園有兩座大樓地下的接待處安裝；今個月先有一家牙醫診所安裝，最新安裝的是安泰街市。

財務顧問陳詠雅表示，稍後會接觸幾家專門管理街市的公司，下一步是游說大型超市使用，「商家安裝了這套系統，員工和顧客都比較安心」。他認為，政府應避免強迫部分行業長期停業，否則可能會出現從業員「未病死先餓死」的情形。若較高人流和較高風險場所能夠大量安裝這套系統終端機，可以在推行隔離措施和重啟經濟之間尋求平衡點。

現時有幾個國家官方對這套系統感興趣，包括孟加拉、斯里蘭卡及菲律賓，其中菲律賓兩個省政府及馬尼拉市內一個地區已準備試用。

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