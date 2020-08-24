羅兵咸︰冀予私募基金經理稅務優惠

羅兵咸永道香港資產管理稅務主管合伙人李珮君表示，亞洲區內的三大私募股權基金市場，包括香港、新加坡和中國內地，皆對附帶權益稅務處理不清晰，若本港清楚界定並提供稅務優惠，將有助減低基金營運的不確定性。

目前對附帶權益徵稅沒清晰界定

附帶權益是指私募股權基金在出售所投資公司而獲利後，給予基金經理的報酬。李珮君表示，現行稅法下香港對附帶權益徵稅沒有清晰的界定，每個個案有不同處理。

政府建議，附帶權益若符合一系列條件，便可以獲得優惠稅率，不過未有建議具體稅率，僅指會是「非常有競爭力」。目前在英國及美國，附帶權益會被課以資本利得稅，而非較高的利得或薪俸稅，但分別20%和28%的稅率，其實都較香港的薪俸或利得稅率高。

至於為何還要還在港界定附帶權益稅率和優惠，李珮君指出附帶權益可以相當巨大，如何收稅對基金相當重要，為附帶權益提供優惠稅率有助進一步提升香港競爭力。

有助完善港私募基金環境

本港有限合伙基金制度條例已於上月生效，羅兵咸永道香港資產及財富管理合伙人關維端認為，若配合附帶權益的稅務優惠，將有助完善香港基金環境，吸引基金來港。

她表示，現時附帶權益僅限投資私人公司所得的利潤，但私募股權基金投資也包括將上市公司私有化，或將私人公司上市等，建議可將附帶權益的利潤範圍擴闊至這些投資。