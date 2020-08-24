基石年底申新藥 與大廠爭肺癌藥市場

預計年底前可提申請 明年底前獲批

江寧軍於上周訪問中表示，公司正準備就旗下PD-L1單抗藥物CS1001向中國藥監局申請上市，以用於醫治非小細胞肺癌（NSCLC），預計年底前可提交申請，明年年底前獲批。基石藥業曾於早前披露，CS1001於治療四期非小細胞肺癌患者的三期臨牀試驗達到主要終點。

同時，江寧軍表示，若橫向比較數個一線治療藥物，公司藥物頗具競爭力，而聯合化療的安全性亦良好。他補充指，公司正全力布局商業化，年底前計劃將商業化團隊擴張至200人，位於蘇州的生產廠正在建設中，未來在生產上亦會與藥明生物（2269）合作。

蘇州廠在建 與藥明生物合作生產

所謂PD-L1或PD-1是指一類用於免疫療法的單克隆抗體，已成為生科股常見賽道。本報統計，港股生科股至少有6間正對此類藥物進行研究，包括今年以來股價一路上漲的信達生物（1801）、康方生物（9926）和君實生物（1877）等。

江寧軍直言，PD-1近年「非常火」，不過各間藥廠研究的針對病症不同。他指出，此次基石單抗藥物所針對的肺癌，於中美均為第一大癌症類型。他介紹，現時在中國，獲批醫治非小細胞肺癌的PD-L1或PD-1藥物，暫時僅有2隻，即美國默克藥廠的吸金明星「K藥」（Keytruda），以及A股醫藥龍頭恒瑞醫藥的卡瑞利珠單抗。以「K藥」為例。

根據年報，該藥物去年全球銷售額累計錄約111億美元，單抗藥物市場規模則可見一斑。