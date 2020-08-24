「黃店」曾響應罷市 「商人亦有社會責任」

「已經企咗出嚟」 不擔心影響生意

他指出，選擇去年響應甚至是呼籲罷市「已經企咗出嚟」，認為香港是個自由的商業社會，罷市沒有犯法，希望透過罷市令政府及相關人士明白某些民生訴求，是一件合理的事。

如不歡迎阿布泰 「我都唔想交租畀佢」

林景楠7月曾宣布參選立法會進出口界，他表示，希望代表業界及港人發聲，不代表自己是「抽政治水」推高生意，直言從政對生意沒有幫助，反而擔心沒有時間管理公司業務。

同屬「黃色經濟圈」的連鎖童裝店Chickeeduck先後在荃灣及屯門店放置「民主女神像」，惹來業主不滿更曾被告上法庭。林景楠透露，某些地產商已表態不歡迎阿布泰進駐旗下商場，但只是個別例子，現時合作的業主對阿布泰亦較忠誠，認為各人以不同方法表達意見，門市甚至沒有「連儂牆」，只是單純做生意。他直言，如果不歡迎阿布泰又勉強出租店舖，「我都唔想交租畀佢」。他又指，香港實施《港區國安法》「之後發生咩事都冇人知道」，一如阿布泰「擁抱變化」的宗旨，就算失去所有實體店，亦可專注發展網上生意，而且生意不一定只能在港發展，世界各地都可發展泰國貿易生意。