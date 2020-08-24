阿布泰年開8分店 生意增四成 老闆林景楠：擁抱香港變化 增香港製貨品

明報記者 蕭嘉聰

林景楠指出，阿布泰最初主要出售美妝、香氛、水療用品等產品，去年12月至今年1月留意到疫情快將爆發，立即採購大量抗疫產品，因此可快速出售及送贈口罩，其後疫情影響日趨嚴重，再改變銷售策略，改為售賣需求大增、「香港人想要嘅嘢」，即快速消費品、生活必需品等，帶動生意額較疫情前大升三至四成。

擬賣家具做百貨公司

阿布泰共有21間分店，其中8間是今年開設的，擴展甚快，更開始加入凍櫃出售無激素雞肉等急凍產品。

林景楠解釋，由於政府實施限聚令及餐廳晚市禁堂食，港人已習慣買餸煮飯。加上急凍產品不受短暫食用日期限制，香港人習慣買，例如以往颱風天就會「塞爆雪櫃」，而現時亦明顯受歡迎，未來會加入更多該類產品，在泰國亦會投放資源發展相關產品。

他表示，早前在泰國北部買下農地種植茉莉花米，稍後時間將會推出多了一份「香港人精神」的泰國米，又不排除疫情後到泰國「做埋農場、養埋雞」。

林景楠又說，未來會加入更多不同種類的產品，例如家庭用品、甚至家俬等，並增加香港製造的貨品，但「都係隨緣，唔會夾硬嚟」，因為自己不是富二代或背後有金主支持，資源不多，每一項投資或出售每一項產品都要經過細心考慮才決定。

阿布泰除了自家網店，亦是香港電視（1137）旗下HKTVmall的商戶。林景楠認為，王維基成立了一個優秀的網購平台，在完美配套令港人慢慢養成網上消費習慣，留意到現時消費者亦有所轉變，整體網上生意額較疫情前大增2至3倍。

顧客群是香港人 「點會無生意呢？」

以往依靠旅客的香港零售商大嘆經營環境艱苦，他直言「做香港人已經好艱難」，香港租金冠絕全球，早在過去經營環境已十分艱難，就算是高檔產品或以內地客為主的零售商，最大利潤都落在業主口袋，况且一些出售美妝品的連鎖店，面對疫情亦難以立即轉變。但阿布泰本身一直針對的顧客群都是香港居民，固定居住人口有500萬人，只需要考慮他們有什麼需要，「點會無生意呢？」。