經濟
新股巡禮

水源地水質頻惹爭議

【明報專訊】供港東江水連番加價，但近年屢被揭發受污染問題，水質每况愈下，也反映出內地水源污染問題。事實上水源污染的爭議，也險些讓以取用天然水為主的農夫山泉難以翻身，往後也多次被傳媒報道其水質問題。

農夫山泉主打天然水的旗號，在樽裝水界殺出血路，成為行業老大哥，但同時也使自身一直陷於水源地爭議。如其丹江口水源地被指如垃圾圍城，有不少疑似廢棄藥瓶，千島湖核心水源又曾被指不適合飲用，只適用於工業用水；甚至較近期於今年1月，農夫山泉被內地媒體踢爆，未經審批在武夷山國家森林公園內施工取水，官媒央視記者欲到實地採訪時，都被公司以「不方便」為由拒絕。

在2009年11月，農夫山泉更爆出砒霜門事件。海口市工商局公布，農夫山泉和統一企業3種飲料總砷含量超標。事件引起廣大關注，最終在數星期後，當局卻改口公布上述產品檢測全部及格。事件引發海南省工商局調查，發現檢測機構初檢結果出錯，海口市工商局程序不當，但事件已重創公司聲譽及銷情。

內地傳媒也多次報道公司水質問題，以負面居多。2013年時《京華時報》曾連番報道，直指農夫山泉水質「標準不如自來水」。公司方面否認，並提出訴訟索償，更向國家新聞出版廣電總局舉報，指《京華時報》捏造事實，最終負責報道的記者離職。

同年，《21世紀經濟報道》連番報道針對農夫山泉的新聞，包括有消費者投訴樽裝水內有黑色不明物。多番報道使公司產品受質疑，盈利大減。結果再次是報道的媒體被整頓，該報總編沈顥、總經理陳東陽被當局帶走，兩年後《21世紀經濟報道》更被責令整頓。

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