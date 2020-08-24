安捷劉君樂：中資醫療股表現分化 業績關鍵

劉君樂指出，中資醫療股股價在3月中下旬至7月中旬普遍向好後，估值也被推至歷史高位，而該板塊在過去一個月出現調整，主要原因包括：（1）估值偏高風險；（2）帶量採購結果的不確定性令投資者短期規避風險；（3）業績期的不確定性。

向前望的話，劉君樂估計，中資醫療股股價在未來幾個月難以再像早前般幾乎全面向好，甚至有機會回調震盪，不同股份分化將加大，須精挑細選個股才可致勝，而是次中期業績表現便屬關鍵因素之一，故他以下將前瞻多隻焦點醫療股即將公布的業績。

◆方達收入或受累疫情 訂單增長關鍵

藥明生物成功「染藍」，同屬提供藥品開發平台型公司、去年5月上市時獲高瓴資本任基石投資者的方達控股（1521）將於本周五公布業績也受關注，劉君樂認為，雖然短期受到新冠肺炎疫情影響，方達可確認的收入或減少，但中長期來看，疫情不會改變醫藥研發投入持續增長的趨勢。

劉君樂表示，分析方達是次中期業績，除了要看短期收入及盈利外，更重要是留意訂單增長如何，跟同業比較市場佔有率有否提升，以及研發費用的投入等。

歐康維視

關注疫情會否令新廠延遲投產

暫時未有盈利的內地眼科醫藥平台公司歐康維視（1477）在上月10日掛牌首日股價高見43元，較招股價14.66元升近兩倍；該股過去一個多月回調，上周五收報30.8元，仍較招股價倍升。

劉君樂指出，由於現時內地眼科疾病普遍，但治療率遠低於美國，故行業發展前景亮麗，而歐康維視目標是成為內地產能最高的專業眼科製造設施公司，前景看俏。他續說，歐康維視原預期蘇州新設施將於2021年9月試產，是次中期業績可以關注該計劃會否因疫情而有變。

◆石藥中生製藥業績 受疫情及帶量採購影響

即將成為藍籌的藥明生物（2269）上周一已公布中期業績，期內盈利按年勁升64%至7.36億元人民幣，增速相信遠高於現屬藍籌、即將於本周公布業績的石藥（1093）及中生製藥（1177），會否令後兩者日後被冷落，它們上半年業績又有何關注點？

劉君樂表示，石藥、中生製藥及藥明生物均屬於中資醫藥龍頭股，由於彼此的「賽道」以及行業所處位置不同，不會因為其中一間短期盈利增長較快，便令其餘兩間受冷落。是次石藥及中生製藥中期業績，他認為要留意（1）在疫情下的上半年增速是否達到預期；（2）帶量採購的結果對公司現有產品及管線（即將推出的產品）的潛在影響；（3）下半年的增速預期。

◆海吉亞上市升逾1.3倍 留意拓展大計

內地領先的腫瘤醫療集團海吉亞醫療（6078）於6月29日上市以來股價大漲小回，上周五收報42.8元，掛牌不足兩個月便較招股價18.5元勁升逾1.3倍，其明日公布的中期業績備受關注。

劉君樂表示，海吉亞現擁有7家民營盈利性醫院，並向15家醫療合作伙伴就其放療中心提供服務。他續說，近年海吉亞不論在收購舊醫院後改善盈利能力，抑或是在開設新醫院均可帶來增長，是次中期業績要留意該行業會否出現價格管制，以及管理層對新增及收購醫院或放療中心的指引會否符合市場預期。

◆信達生物與外資簽協議 中期業績公布細節

安捷劉一賀及宋木去年9月看好以來，信達生物(1801)股價至今勁升123.4%，更略勝「藍籌新貴」藥明生物，前者即將於本周三公布的中期業績屬市場焦點。

劉君樂表示，信達生物上周二公布與禮來公司簽訂關於抗「PD-1」的信迪利單抗擴大授權許可協議，而信迪利單抗之前在中國進行的臨牀研究表現不錯，可能是未來的一個亮點，可留意是次中期業績會否就此公布更多細節。

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