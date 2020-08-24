豐盛黃國英：增持金蝶 揸騰訊阿里 減持中海物業

明報記者 葉創成

黃國英在《Money Monday》第214期（去年9月2日出版）封面故事專訪中透露，他擔心本港社會持續動盪，將對普羅大眾有不利影響，拖低香港公司的估值，故旗下基金已大幅減持「本地薑」股票的比例，當時該基金首兩大持股分別是中資股騰訊（0700）及中海物業（2669），準確預確過去一年中資股跑贏本地股的走勢，而且上述兩隻重倉股的股價表現亦顯著跑贏大市（圖1）；珠玉在前，他在上周五收市後再次接受專訪，分析旗下基金因應是次業績期及其他因素所作的最新部署，值得重視。

中資科技龍頭適應力強 美制裁影響有限

騰訊早於本月12日已公布上半年業績，期內盈利按年上升20.8%至620億元人民幣，符合市場預期，黃國英表示，分析騰訊業績不止看財務數據，更重要是留意集團創新的成果，「騰訊由2004年上市時只有QQ，到近10年前推出微信，至近年升級至小程序，都是很成功的創新例子」。事實上，騰訊是次業績便提到，集團推出了一項免費且簡單易用的小程序功能「小商店」，助力商家建立及運營線上店舖，為商戶提供訂單管理、售後服務及直播等多種能力；小程序幫助傳統零售商數字化轉型，隨着近月內地經濟活動復蘇，通過小程序產生的交易額環比有所回升。

中美關係近日轉趨緊張，美國政府擬禁止當地企業或個人與微信進行交易，曾令騰訊股價前周下跌，惟上周已掉頭回升2.27%。黃國英透露，騰訊目前仍然是旗下基金最大持股，而他較早前曾以衍生工具對冲騰訊股價短期下跌風險，但近日已就此平倉，原因是相信來自美國制裁風險可控，「首先，騰訊海外業務佔收入只有幾個百分點，其市場主要是內地；第二，即使華為近年一直被美國制裁，但華為現仍生存得不錯，所以我覺得不要低估中資科技龍頭企業的適應能力」。

至於阿里巴巴，上季非公認會計準則淨利潤按年增長28%至394億元人民幣，同樣符合市場預期。黃國英表示，旗下基金除了重倉騰訊外，亦持有不少阿里，他強調，騰訊及阿里均具備強大創新能力及競爭力，他不相信有很多基金經理可以完全不買這些中資科網龍頭股，問題只是買多少而已，而他個人則不擔心它們被美國制裁的問題，故此旗下基金仍就此揸重貨。

金蝶配股逾23億發展業務 趁跌低吸

其他科技股方面，瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑在上期封面故事分析，內地經濟在疫情後尚未完全恢復，很多中小微企未有財政實力去購買或更新軟件系統，對軟件股上半年業績有不利影響，惟中央希望扶持個別軟件企業研發出真正具競爭力的國產化操作系統，其長線前景仍然值得看好。金蝶上周二公布業績，上半年虧損2.24億元人民幣，惟期內雲服務收入按年增長45.1%至7.98億元人民幣，佔整體收入比例升至57.5%，與早前已發出的「盈警」一致，業績公布後金蝶股價變化不大，惟該股上周五開市前公布，以較周四收市價19.28元折讓7.6%的17.82元，配股集資23.75億元，當日股價因此下跌近半成，收報18.32元。

中海物業盈利僅增12% 反映疫情影響

黃國英分析，金蝶是次配售全屬新股份，集資所得悉數用作業務發展用途，並非大股東套現，而金蝶作為內地雲計算軟件即服務（SaaS）市場的領先企業，融資發展業務值得看好，因此旗下基金在金蝶上周五配股當日在市場大手增持該股：「我覺得金蝶目前情况，有點像幾年前美國一批雲計算股一樣，逐漸將舊有業務轉移至雲服務，市場跟着便會開始慢慢接受；我不敢預期金蝶將來可成為微軟，但可以成為Intuit便也很不錯（編按：金蝶股價過去5年跑贏微軟及Intuit，惟市值及今年預測盈利與該兩大美國軟件股仍有很大差距、見圖2及表）。」

黃國英旗下基金上周五增持金蝶，亦有減持其他股份，包括他早在《Money Monday》第22期（2015年11月9日出版）封面故事已表示看好、過去近5年持有以來回報高達數倍的中海物業（2669），原因是該內地物業管理股上周四收市後公布上半年盈利僅增長12%至2.8億元，盈利增長率較去年全年33.4%顯著放緩，低於市場預期，該股周五股價亦因此下跌半成。

根據黃國英的分析，中海物業作為一家不需要粉飾業績的央企，上半年業績如實反映新冠肺炎疫情下經營相對困難的情况，他對此並不完全感到意外，而投資者亦不應該預期內地物管屬超高增長行業，因為它實際上只屬穩健而有增長的行業，而是次業績亦的確令該板塊的「追夢者」一些不切實際的憧憬幻滅，故他在上周五減持中海物業後，本周擬再略為減持，餘下股份則擬中長線持有，「其實早於上周業績公布前，我們已經開始減持中海物業，目前持倉量較高位減少逾兩成，套現所得已抵消幾年前的投資成本，手上持貨可以說屬零成本，故此即使短期我們擬再減持該股，也不會減持至零，因為它仍然是一隻穩健而有增長的股份」。

[封面故事]