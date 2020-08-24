壽險新業務價值跌25% 太保少賺12%

【明報專訊】中國太保（2601）公布上半年業績，期內收入按年增加6.8%至2354.81億元（人民幣，下同）；純利142.39億元，按年下跌12%。扣除非經常性損益的淨利潤，錄得141.63億元，按年升24.8%。