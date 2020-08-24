壽險新業務價值跌25% 太保少賺12%

【明報專訊】中國太保（2601）公布上半年業績，期內收入按年增加6.8%至2354.81億元（人民幣，下同）；純利142.39億元，按年下跌12%。扣除非經常性損益的淨利潤，錄得141.63億元，按年升24.8%。
按原保費收入計算，太保壽險、太保產險分別為中國第三大人壽保險公司和第三大財產保險公司。其中，太保壽險的純利為101.47億元，按年跌17.2%；太保產險為31.76億元，按年跌5.2%。
受新保業務負增長影響，太保壽險新業務價值錄112.28億元，按年下滑24.8%，新業務價值率跌2個百分點至37%。已賺保費1304.89億元，按年減少1.7%，去年同期為正增長4.7%。
產險業務方面，太保產險已賺保費錄593.04億元，按年增長17.3%；而去年同期為增長3.7%。產險綜合成本率98.4%，按年跌0.2個百分點。產險綜合賠付率錄59.9%，按年微增0.6個百分點。
下半年加強改造壽險隊伍
另外，車險業務為太保產險貢獻479.62億元收入，按年增長4%；綜合成本率為97.8%，按年跌0.6個百分點。其中，綜合賠付率59.6%，按年減少0.3個百分點。
集團表示，下半年需加快負債端的產險動能轉換，積極應對車險綜合改革，且加大力度投入資源，切實改造壽險隊伍，推動客戶經營模式升級。