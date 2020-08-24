中國小微企壞帳率2.99%逼警戒線

中銀保監：金融業要作更大貢獻

中央大力推行普惠型小微企業貸款，指由銀行放出、單戶額度不多於1000萬元的小微企業貸款、個體工商戶及小微企業主經營貸款。中銀保監會發言人指出，截至6月底，全國銀行業普惠小微貸款餘額為13.7萬億元，按年增28.4%，上半年新做普惠小微貸款平均利率5.94厘。針對大規模放貸後，小微不良貸款有所上升的情况，發言人則稱，考慮到新冠疫情為「世紀性災難」，經濟要完全恢復，金融行業要作出更大貢獻，所以情况屬正常。

此外，發言人指出，今年上半年，商業銀行累計錄得淨利潤1萬億元，按年跌9.4%，並指淨利潤下降主要是因為銀行業以減少息率、收費等方式向實體經濟「讓利」，以及對不良貸款的處置力度加大。

另一方面，人行透露行長易綱上周到訪安徽合肥，了解企業延期還款、擴大信用貸款兩項政策工具的落實情况。易綱表示，人行創設了上述兩項貨幣政策工具，可直達實體經濟，希望能充分調動商業銀行、特別是地方法人銀行的主動性，更好地支持小微企業。

人行伙住建部商內房融資規則

人行同時公布，人行與住房及城鄉建設部上周召開重點房地產企業座談會，形成了重點房地產企業資金監測和融資管理規則。會議指出，透明、市場化的融資規則，有利於房地產企業形成穩定的金融政策預期，合理安排經營活動和融資行為。

境內債違約規模4個月高

除銀行不良貸款增加外，內地債務違約亦有上升趨勢。據彭博報道，因早前人行大力進行流動性投放，加上政策鼓勵貸款延期，上半年中國境內信用債違約規模按年跌約17%，但近期監管機構出手打擊套利、融資成本急升，內地或將面臨大規模債券違約。

報道引述數據指出，今年7月內地信用債違約規模升至近4個月的高位，8月違約料亦將錄得升幅，此外年內到期信用債規模高達3.7萬億元，至明年底到期的更有近10萬億元，估計大規模到期亦將會加大債券違約的規模。