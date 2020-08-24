涵蓋30成分股 投資者宜留意波幅

新經濟股已成主導 渣打：科指可再破頂

渣打財富管理投資策略主管梁振輝指出，未有科指ETF前，投資者一般難全數買入30隻指數成分股，普遍投資個別股票，最多人選擇的是龍頭科技股，例如美團、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）等。若買入科指ETF，等同買入一籃子30隻股份，除一線股份外，亦有波動相對較大、業務較不穩定的二三線股份，對投資者而言，風險與回報都將會較以往只買3至4隻股票不同。况且，目前指數運行歷史不長，成分股數目少，待日後有更多科技股上市，屆時的科指才會更具代表性及更穩定。

但梁振輝指出，若有科指ETF亦值得注意，因為新經濟股已成主導，是長線投資之選，反而傳統舊經濟股才應短炒。他認為，科技股並非因疫情而趨生，疫情只是加速其增長而已，部分科技股近日受累於中美關係而陷入整固，但以近日納指為參考，科技股再破頂是指日可待。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，在科指推出後，不少私銀或財富管理業界已向客戶提供相關產品，部分帶有槓桿，或透過長短倉的策略進行，例如長倉科技股，同時沽傳統金融股。他預料科指ETF推出將加強業界的產品深度。

對於有人質疑科技股估值過高，林樵基認為，部分龍頭科技股的預測市盈率也不過是20至30倍，其實不算貴。反之部分二三線科技股則要多留意。他又認為，科指涵蓋不同行業，本身已有助分散風險。