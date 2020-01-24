經濟

科指熱炒 3發行商搶推ETF 南方恒生華夏爭頭啖湯 業界冀加推期貨

【明報專訊】號稱「港版納指」的恒生科技指數（科指）推出約一個月，業界一直對相關ETF引頸以待，據悉快將有好消息。據了解，主要的ETF發行商例如恒生、南方東英及華夏基金，都會推出科指ETF，且最快本周內掛牌，搶食頭啖湯。有銀行界人士指，由於不少客戶有熱切需求，部分私人銀行已搶閘推出訂製產品，例如一年期追蹤科指的參與票據（Participatory Notes），若有相關ETF，將更便利業界設計產品。

明報記者 廖毅然

據悉，自恒指公司於7月底宣布推出此產品後，港交所（0388）已積極向ETF發行商「打招呼」，而發行商亦反應踴躍，最少有3間已向證監會提交產品申請，包括恒生、南方及華夏，近幾周將陸續掛牌。

而事實上，南方東英已率先在聯交所上載「南方恒生科技指數ETF」（3033）的資料，每手200個單位，估計全年經常開支比率為1.49%。有發行商希望，港交所盡快推出科指相關的期貨，以便推出科指的槓桿反向ETF。

科指今年升逾半 勝納指一倍

科指涵蓋30隻於本港上市的科技公司，恒指公司稱目標是打造成「港版納指」。指數於上月27日推出，至今滿4周，累計升4.46%，跑贏同期恒指的1.65%升幅。若追溯本年至今，科指累升52%，跑贏恒指逾60個百分點之多，納指同期亦只累升26%，即科指回報更勝納指一倍。

有銀行界人士指，科指一出已廣受投資者歡迎，不少客戶追問有無相關產品，因此有私人銀行已推出訂製產品。據了解，有歐資行近日推出與科指相關、簡單的「Delta-One」產品，即透過各種工具，以達至與科指保持一致變動的衍生產品。例如參與票據，入場費介乎5萬至10萬美元，為期一年，主要是追蹤科指的變幅，不設保證回報。據悉本地及海外客戶，均對這些產品反應踴躍。

私銀推訂製產品吸客

豐盛資產管理董事黃國英認為，恒指有不少為傳統行業股份，恒指相關的ETF自然較為失色，因此市場對科指ETF需求甚大。他表示，唯一需要注意的是科指僅推出一個月，有部分成分股才剛上市不久的，而日後螞蟻集團等巨頭在港上市後，亦會加入科指，因此科指的成分股數目及權重，在未來仍會有變動。但若作為長線投資，科指ETF「攻擊力強」，絕對應受關注。

黃國英：作長線投資「攻擊力強」

目前，科指權重最大的股份，為近日急升的美團（3690），比重超過一成。其次是小米（1810）的9.08%，阿里（9988）及騰訊（0700）次之。

但恒指公司的季度檢討變動將在9月7日生效，屆時上述股份的權重將變回8%的上限。而科指將有6隻股份權重達到8%，除上述4股外，另有舜宇光學（2382）及中芯（0981）。

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