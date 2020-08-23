避免誤讀中國經濟「雙循環」

內循環為主 不等於停止開放

「雙循環」中，國內大循環被置於主體地位。有論者據此認為，中國經濟將「閉門造車」，「停止開放向內轉」。

但一方面，注重經濟內循環，是中央在當前國際疫情持續蔓延造成世界經濟衰退、保護主義上升、不確定性加劇的背景下提出來的。其內在邏輯與此前一直強調的「擴大內需」「做大做強國內市場」一脈相承，與對外開放更非「有你無我」之爭，自然也難言政策轉向。

另一方面，與「封閉」之說相反，「雙循環」對擴大開放力度的要求有增無減。據統計，2013至2019年，中國社會消費品零售總額與美國零售和食品服務銷售總額之比上升了18個百分點，凸顯內地市場巨大潛力。若要將其兌現，進一步擴大開放，改善營商環境，吸引更多跨國企業把產業鏈、工廠、業務留下來，才是應有之義。

「雙循環」兼容信號明顯

事實上，今年來中央的一系列動作，也折射出「雙循環」的不可割裂。

上半年，《海南自由貿易港建設總體方案》出爐、外商投資准入負面清單繼續「瘦身」等，均是持續推進對外開放的注腳。中央政治局會議部署下半年工作時亦定調，要更大力度推進改革開放，用深化改革的辦法優化營商環境，實施好國有企業改革3年行動方案，繼續擴大開放。

最新例證是，國務院辦公廳近期印發《關於進一步做好穩外貿穩外資工作的意見》，提出包括加大財稅金融支持、發展貿易新業態新模式在內的15項政策措施。由此觀之，推進更高水平對外開放，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源的信號已頗為明顯。

堵死房地產刺激老路

除了「雙循環」能否兼容，內循環如何運轉也是一大問題。面對經濟復蘇的艱巨挑戰，房地產刺激內需的老辦法又要重出江湖？從近期宏觀政策走向來看，未必如此。

有觀察指出，當前中國財政、貨幣政策從橫向看注重結構影響，精準滴灌，引導社會資源支持實體經濟，旨在保民生、保就業；從縱向看強調跨周期設計和調節，避免短期需求刺激以加劇中長期失衡為代價。這兩個維度都指向「房住不炒」，嚴防高槓桿風險捲土重來。

但在炒樓刺激經濟的老路被堵死後，暢通國內大循環還需要更多新招。如今疫情提供了倒逼中國經濟變革的窗口，各方能否借機將改革進行到底，進一步激發市場潛能，或將成為箇中關鍵。

[馮其十 神州新形勢]