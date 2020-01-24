帝御．金灣昨推168伙近售罄

3輪共售534伙 佔總數87%

帝御．金灣昨日銷售分兩組進行，A組為大手時段率先在昨早10時揀樓，買家須認購2至4伙，全組最多可認購8伙，銷售達上限後，該組銷售即完結。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，A組買家在開售15分鐘便售出8伙，其中一組客人以1281.31萬元購入2伙；另美聯表示，該行有一組買家斥資近700萬元購入2伙開放式戶作投資用途。

林氏又表示，截至昨晚7時10分，帝御．金灣第三輪銷售已獲揀選單位164伙，佔可供銷售單位98%，套現逾8.1億元，其中包括一房連衣帽間（47伙）、一房（41伙）及開放式戶（37伙）已全數沽清。他補充稱，將快推出餘下之單位及限量特色戶應市，並對項目未來的銷售具信心。

據悉，項目3輪銷售合共售出534伙，佔項目單位總數611伙的87%，估計套現逾25億元。

恒大兩項目共售出16伙

受帝御‧金灣熱賣帶動，新盤貨尾銷情亦佳，如內房恒大旗下長沙灣恆大‧睿峰昨日推售85伙，單日售出11伙，而同系屯門恆大．珺瓏灣則售出5伙。另信置（0083）旗下大埔白石角逸瓏灣8，昨日連沽2伙，套現逾2900萬元，其中一伙為2座17樓A室，實用1008方呎，屬4房連套房及工作室間隔，以1786.92萬元成交，實呎17727元。項目自去年1月開售至今，累售463伙，佔全盤528伙的88%，套現逾43億元。

此外，因斜坡修葺問題未能如期於今年6月交樓的中冶（1618）青龍頭逸璟‧龍灣，再錄撻大訂個案，有關單位為1座10樓F室，屬實用318方呎1房戶，買家原於2019年1月以495.6萬元購入單位，日前取消交易。項目累錄30宗同類個案，以累售80伙計，撻訂比率約38%。