學者：員工回辦公室助增「能見度」

員工少跟老闆交流 易失安全感

斯派塞稱，長期在家工作與老闆交流的機會減少，會使員工失去安全感，甚至產生焦慮，這一點對員工和僱主雙方都沒有好處。此外，由於家庭條件的差異，居家辦公有可能加劇不平等的現象。例如在學術領域，居家工作後的女性所提交的期刊論文數量大幅下降，這部分由於家中育兒及其他家務的負擔，大部分落在她們身上。也有上班族抱怨，在家工作令工時延長。以往在辦公室上班仍有固定的下班時間，但居家辦公後，下班時間往往仍在工作。

有企業研究表示，如果員工將上班通勤的時間也用於工作，估計每天工時至少多出1小時。那麼一家僱有100名員工的企業，每天就多出100小時的工作時間，相當於每天增加了12.5個八小時工作制的全職員工。市場研究機構Statista指出，倫敦最繁華的市中心——西區（West End），是全歐洲辦公室租金最貴的地方。數據顯示，2019年倫敦西區辦公室每平方呎的年租金達450鎊（約4615港元）。在倫敦，一般來說，每名員工需要約100平方呎的活動範圍，除了擺放辦公桌和其他辦公設備，還要提供適當的活動空間，例如茶水房、休息室、會議室等。如此算來，一家僱用100人的企業，一年的辦公室租金就超過400萬鎊（約4100萬港元），這還未包括水電、通訊（電話、上網）、清潔等雜費。

商業顧問機構波士頓諮詢公司（BCG）的數據顯示，在優化的遙距工作模式下，員工生產力平均可增加15％至40％，員工缺席率可降低40％，更可減少20％的辦公室租金及資源消耗。在節省成本等誘因下，很多企業可能在疫情後仍維持某種程度的遙距工作模式。

[企業地球村]