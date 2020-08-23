逆居家工作潮流 亞馬遜增90萬呎辦公室

資料來源：《華爾街日報》、英國廣播公司

亞馬遜透露，在6個城市的擴張計劃，涵蓋工程、產品管理、雲端服務，Alexa虛擬助手團隊及廣告等領域，與地方政府的經濟刺激措施無關。

《華爾街日報》引述知情人士稱，亞馬遜的辦公室擴張計劃，包括以逾10億美元價格，向共享辦公室WeWork購入紐約曼哈頓第五大道的Lord & Taylor前旗艦百貨店所在的歷史建築物，以安置紐約新增的2000名員工。消息稱，亞馬遜在這項交易獲得一些優惠，可減少裝修成本，預計該辦公室將於2023年運作。

6個城市擴張辦公室規模

由於紐約聚集了大量科技專才，亞馬遜一直在當地「招兵買馬」，尋求擴大在當地的辦公室規模。本月申請破產保護的老牌百貨Lord & Taylor的前百貨大樓，以人均150平方呎的面積計算，可容納4000多名員工，預示亞馬遜仍可在該大樓增聘人手。該大樓附近還有其他亞馬遜的辦公室。目前亞馬遜在紐約僱有超過5000名員工，並安排他們在不同的辦公大樓上班。

亞馬遜人力發展副總裁威廉斯（Ardine Williams）稱，亞馬遜在疫情之初已讓員工在家工作，雖然與人建立聯繫、團隊合作仍可臨時透過網絡交流進行，但這形式失去了自然交流中的即興互動，因此期望大部分員工最終能重返辦公室。

副總裁：居家工作減自然即興互動

威廉斯稱，城市地區是亞馬遜辦公室的核心，這些地區提供了所需的人才。她預期，明年安排員工重返辦公室將充滿挑戰，但公司仍會為員工提供一些靈活性。目前亞馬遜允許員工在家工作至明年初。

亞馬遜的重返辦公室政策，與多家準備長期遙距辦公的主流科技企業成鮮明對比。facebook預期，未來5至10年，旗下約一半職員將轉向居家辦公。FB行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）稱，公司的策略是吸引最優秀的人才， 居家辦公未影響公司的生產力，令他對這工作模式充滿信心。

居家辦公 難培訓新人

Google亦表示，居家辦公的計劃將延長至明年中，美國總部，以至英國、印度和巴西等地的辦公室約20萬員工可自由選擇工作地點。Twitter則已通知員工，可無限期居家工作。

許多公司高層對員工迅速適應新工作形式感到驚訝，但也有企業像亞馬遜一樣，察覺到居家辦公的一些弊端，例如培訓新員工出現困難、員工協作遇到障礙、部分項目的進度比預期慢等，認為居家工作難以長久持續。

不過持續多個月的居家辦公，已開始令部分原本居住在三藩市、紐約等大城市的技術專才，轉移到居住成本較低的地區。多項調查的數據亦反映，很多上班族喜歡某種形式的遙距上班。

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