傳沙特阿美叫停華煉油廠投資

項目規模達780億

報道指出，新冠肺炎疫情重挫能源需求，導致油價急跌，油市前景欠明朗，沙特阿美受到油價低迷及債務增加的雙重夾擊，計劃大幅削減資本支出。

去年2月，沙特阿拉伯王儲穆罕默德與中國在北京簽訂上述協議，原預計與中國北方工業、盤錦鑫誠合組聯營公司，聯手發展每日產量達30萬桶的煉油廠，沙特阿美將提供該廠七成的原油。

據沙特阿美早前公布，其第二季純利按年大瀉73%至66億美元，主要因為環球疫情導致需求大減、原油價格大震盪以及煉化產品利潤下跌等因素影響。因此，其上半年純利按年跌50.5%至232億美元，且公司的自由現金流按年減44.5%，由去年同期的380億美元減少至211億美元。

另外，沙特阿美上半年資本開支縮減至136億美元，按年減少約6.2%；當中第二季資本開支62億美元，較第一季按季減少16.2%。

沙特阿美指出，將會透過減少資本開支以及改善營運，加強業務，並預計全年資本開支為250億美元至300億美元，而去年其資本開支為327億美元。