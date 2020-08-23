內地創板首批註冊制企業明掛牌

中證監：做好A股全註冊制準備

中證監有關負責人表示，下一步將及時總結評估科創板與創業板的試點經驗，統籌研究制訂其他板塊推行註冊制的方案，做好全市場註冊制改革的準備，分階段穩步實現註冊制改革目標。

統計顯示，首批18間公司合計集資額200億元（人民幣．下同），其中集資金額最高的是安克創新，集資27.19億元；最低是卡倍億的2.59億元。18間企業平均募資金額為11.15億元。

在新交易機制下，創業板新股上市的首5個交易日將不設漲跌幅限制，此後每日漲跌幅限制為20%，其他已上市股票的每日漲跌幅限制亦由10%放寬至20%；新股上市首日即可納為融資融券標的證券。

此外，投資者門檻亦有變化，新增創業板個人投資者須滿足前20個交易日日均資產不低於10萬元，且具備24個月A股交易經驗的門檻。相比科創板50萬元的資產門檻，創業板對投資者資產規模要求相對較低。

深交所交易監管部總監李慶中表示，創業板註冊制新股上市初期，受市場供求關係、交易機制改變等因素影響，個別股票可能出現短期炒作、異常交易、大幅波動的風險。深交所將嚴守一線監管底線，精準打擊異常交易和違法違規行為，並嚴密監控相關股票交易，推進交易與信息披露監管聯動。