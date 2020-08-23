美WeChat用戶入稟 阻特朗普禁令

傳TikTok最快周一入稟美法院

美國總統特朗普在8月6日簽署行政命令，要求在9月中開始禁止美國人及企業，與TikTok母公司字節跳動交易，以及騰訊（0700）進行有關微信的交易，形同封殺TikTok和微信在美營運。

組成該團體的華裔律師指控，行政命令違反憲法，措辭含糊，沒有界定什麼交易會被禁止，令個人和企業感到困惑。白宮亦沒有提供確鑿證據支持在美國使用微信會危及國家安全。

此外，路透社報道，TikTok亦準備最快明日（24日）入稟美國法院，挑戰特朗普的行政命令。TikTok將指控該行政命令剝奪公司應有的權益，以及質疑白宮把其歸類為危及國家安全的做法。

不過，有關法律行動無礙於字節跳動洽售TikTok美國業務，因為今次的法律行動，不涉及特朗普在8月14日簽署，要求字節跳動在90天剝離TikTok美國業務的行政命令。

字節跳動已與微軟甲骨文洽商

目前字節跳動已經與潛在有興趣買家洽商，包括微軟與甲骨文；部分字節跳動的美國股東也可能參與交易。另外，Google母公司Alphabet亦曾經有意加入其中一個財團洽購TikTok業務，但相關洽談近日已經停止，原因未明。