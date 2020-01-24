傳鬆特朗普禁令 蘋果漲半成破頂 市值2.1萬億美元 帶動騰訊ADR升4％

美國總統特朗普在8月初簽訂行政命令，禁止美國企業與騰訊進行有關微信的交易，將於9月中生效。蘋果等企業早前向白宮表明業務將受影響，游說收窄禁令範圍。彭博社上周五引述消息人士表示，美國政府正研究容許蘋果和Google在美國以外的應用程式商店提供微信下載。

帶動標普納指再創新高

報道表示，美國政府高層最近接觸企業，了解全面禁止微信會帶來多大影響，蘋果將是受損最嚴重之一。蘋果分析師郭明錤曾表示，微信在中國整合通訊、支付、生產力等功能，若蘋果全面移除微信，用戶或因此放棄使用iPhone，出貨將因此減少25%至30%，若僅禁止在美國下載微信，出貨量減幅會降至3%至6%。

可能影響iPhone在華銷售的陰霾有望消除，消息刺激蘋果上周五上升5.15%，收報497.48美元，市值增至2.13萬億美元，再創歷來新高；騰訊ADR也做好，上周五收市折合港元收報539.03元，比港股高收4.06%。蘋果做好亦推升標普500指數和納指，上周五均創紀錄高位收市，標普500指數上升0.34%，收報3397點；納指上升0.42%，收報11,311點；道指上升0.69%，收報27,930點。

事實上，蘋果今年以來已累升近七成，如果從3月低位212.6美元計，至今更累升逾倍，表現不單跑贏納指，更大幅拋離道指。而其股份將於本月底一拆四，以上周五收市每股497.48美元（約3855港元）計，拆細後將降至124.37美元（約964港元），有望吸引更多散戶，不過因為道指權重按股價計算，因此拆細後蘋果權重會由現時的約11.69%減少至約3%。

分析：未來負面消息可致巨大回吐

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，蘋果股價跑贏科技股，除了因為股價拆細後降低投資入場門檻，蘋果上季收入好過預期，對下季收入預期同樣向好，以及首部5G iPhone將於今年推出，也是推升蘋果的原因。不過他認為，大部分業務利好因素已經反映，3月低位至今累升121%，一旦未來有任何負面消息，回吐可以相當巨大。

明報記者